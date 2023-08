Penelope Cruz e Javier Bardem formano la coppia d’oro del cinema spagnolo (e non solo), quindi il loro affiatamento sul set non può stupire.

E’ evidente e palpabile in Tutti lo sanno, pellicola a metà strada fra drammatico e thriller, in cui i due talentosi attori iberici portano in scena una storia intensa, fatta di intrighi, inganni, passioni e tradimenti le cui complesse dinamiche, intrecciate con arte sapiente, tengono incollati allo schermo fino all’ultima sequenza.

Il film è diretto dal regista iraniano Asghar Farhadi, sempre più apprezzato dalla critica oltre che dal pubblico. Tutti lo sanno va in onda Venerdì 25 Agosto su Rai Tre in prima serata: di seguito trama, cast e curiosità.

Tutti lo sanno: la trama in breve

Il film è ambientato a Madrid. Laura, che vive a Buenos Aires con i due figli e con il marito di cui non è più innamorata, torna in Spagna in occasione del matrimonio della sorella. Qui rivede dopo anni Paco, un suo ex, mentre un evento tragico riporta a galla vecchi rancori mai sopiti.

Oltre a Penelope Cruz e Javier Bardem, completano il cast Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Ramón Barea, Roger Casamajor e JoséÁngel Egido.

Le curiosità sul film

Tutti lo sanno è una pellicola di genere drammatico/thriller del 2018 diretta da Asghar Farhadi. Ecco un elenco di curiosità a riguardo: