Grande attesa per la finale di Tu Si Que Vales che andrà in onda sabato 14 dicembre 2019 in prima serata su canale 5. Il programma di intrattenimento dei sabati sera dell’ammiraglia Mediaset volge al termine e lo fa ospitando anche due allievi del talent Amici, sempre di Maria De Filippi.

Tu si Que Vales: due allievi di Amici 19 calcheranno il palco del sabato sera di canale 5

Nello speciale di sabato 7 dicembre di Amici 19 si è svolta una sfida tra i ragazzi più meritevoli: Gaia vs Nyv vs Jacopo. A giudicarli tre esperti musicali: Klaus Bonoldi, Paolo Giordano e Don Joe.

Ad avere la meglio è stata Nyv che la sera della finale di Tu Si Que Vales si esibirà con il suo cavallo di battaglia che promette di essere una vera hit di successo. Un ritmo accattivante, una melodia che ti prende sin da subito caratterizzati dai vocalizzi della cantante che nel ritornello simula con la voce il suono di una tromba.

Ma il ritmo scanzonato non deve trarre in inganno: la canzone infatti affronta uno dei mali del nostro tempo molto delicato, l’ alcolismo. Di solito chi beve per primo non riconosce il problema che è una dipendenza, a tutti gli effetti.

In realtà è una piaga della nostra società che coinvolge sempre di più ragazzi giovanissimi, ma rimane troppo spesso invisibile. L’alcolismo si può e si deve considerare una malattia e come tale curarla. Naturalmente non è semplice riconoscerla, prenderne coscienza, affrontarla e cercare di porvi rimedio.

Tu Si Quel Vales: anche Federico si esibirà nella puntata finale

Per quanto riguarda la categoria Ballo invece ad avere la meglio su tutti è stato Federico, che nella serata della finale di Tu Si Que Vales ballerà al cospetto di Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Quest’anno il programma si è avvalso anche della presenza del’attrice Sabrina Ferilli, che in qualità di presidente della giuria popolare ha svelato una dote del suo carattere non conosciuta ai più.

Sabrina Ferilli Vera Rivelazione dell’edizione 2019 di Tu Si Que Vales

La “Ferillona” è di una simpatia naturale e la complicità con Maria De Filippi, data da una profonda amicizia che le lega da anni, hanno dato quel quid in più al programma, che ha registrato ascolti da urlo.

La sintonia tra Maria e Sabrina è palese e tangibile. La Prima si burla bonariamente delle fobie della seconda e se la ride di gusto. Ma del resto avevamo già visto la grande complicità tra le due donne già ad Amici dove la Ferilli era una dei giurati. Memorabile lo scherzo della cabina telefonica dove la Ferilli era costretta a venire a contatto con personaggi improbabili.

Insomma, Maria e Sabrina funzionano bene in tv e anche ad House Party, altro programma della “Sanguinaria”, hanno dato prova di divertire il pubblico e divertirsi.

Quasi quasi verrebbe voglia di chiedere all’azienda (Mediaset) di cucire addosso alle due artiste un programma che farebbe certamente divertire il pubblico. Quel sano trash che non è volgare ma anzi diverte e ti invoglia a non cambiare canale. Sicuramente differente da alcuni paradossi che siamo costretti a vedere in altri programmi.

E voi cosa ne pensate?