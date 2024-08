Quando inizia la nuova edizione di Tú sí que vales? Il talent show, campione di ascolti del sabato sera, torna dal prossimo autunno con tante novità e nuovi concorrenti. Vediamo insieme chi saranno i giudici e la data di messa in onda.

Tú sí que vales 2024, torna da settembre: la data ufficiale

Grande attesa per l’undicesima edizione di Tú sí que vales. Il talent show è uno dei programmi di punta di casa Mediaset ed è stato confermato nel palinsesto 2024/2025. Come sempre andrà in onda il sabato sera ed è stata già uffiaciliazzata la data della prima puntata. Si parte il 21 settembre 2024 in prima serata su Canale 5.

In queste settimane si sono svolti i casting per cercare i nuovi concorrenti della trasmissione che è registrata dagli Studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma. Per partecipare basta andare sul sito di WittyTV e compilare l’apposito modulo oppure chiamare la redazione tramite i contatti (come il numero di telefono o la mail) che sono presenti sul portale. A vincere la decisma edizione era stato Samuele Palumbo, baby violinista siciliano nato nel 2011.

Squadra dei giudici riconfermata

La prima puntata della nuova edizione si è registrata l’8 luglio e per tutto il mese si è continuato a registrare. Come da noi anticipato, tutti i giudici sono stati confermati. Smentite quindi le voci di un addio dei personaggi che ci hanno fatto compagnia il sabato sera. A sedere accanto a Maria De Filippi ci saranno ancora una volta Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto che lo scorso anno ha preso il posto di Teo Mammucari. Giudice popolare sarà Sabrina Ferilli.

A condurre Tu di que vales 2024 ci saranno Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Confermata anche la presenza nel cast fisso di Giovannino che con i suoi scherzi ha fatto impazzire Sabrina Ferilli ed è pronto a nuovi divertenti siparietti comici.