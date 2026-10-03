Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di “Tu Si Que Vales 2026“, il talent show che apre le porte a concorrenti di qualsiasi età e nazionalità. Scopriamo insieme i conduttori, la giuria e tutte le novità!

Tu Si Que Vales 2026 stasera su Canale 5: conduttori, giuria ed orario

Stasera, sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la nuova stagione di “Tu Si Que Vales 2026“. Torna lo show più spettacolare ed emozionante del sabato sera pronto a divertire e a intrattenere il grande pubblico. Tante le novità di questa stagione a cominciare dall’arrivo di Elisabetta Canalis tra i conduttori accanto ai confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palcoscenico straordinari numeri artistici messi in scena da performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età.

In giuria, a giudicare le esibizioni e le performance dei concorrenti, ritroviamo: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Non solo, confermata come giudice popolare Sabrina Ferilli chiamata a rappresentare il giudizio del popolo.

Tu Si Que Vales 2026, il ritorno di Belen Rodriguez e la certezza di Giovannino

Ma non finisce qui, visto che l’edizione 2026 di “Tu si que vales” vede anche il ritorno di Belen Rodriguez nel ruolo speciale e inedito di giurata della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar. Confermata poi la presenza dell’inarrestabile e irriverente Giovannino con le sue incursioni pronto a divertire ancora una volta il pubblico e a infastidire la giurata popolare Sabrina Ferilli.

Ma lo show del sabato sera di Canale5 non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti che in modo delicato e toccante spesso snocciolano storie

capaci di far riflettere e di lasciare il segno.

Ricordiamo che il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

L’appuntamento con “Tu si que vales 2026” è il sabato sera su Canale 5.