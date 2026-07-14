Oggi, 14 luglio 2026, negli studi televisivi di Roma è andata in scena una nuova puntata di Tu si que vales 2026. Secondo le anticipazioni sulla quinta registrazione dello show di Canale 5 condotto da Elisabetta Canalis con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, quali Vip vedremo scendere in studio per l’attesissima sfida di lip sync tra i giudici presenti e gli ospiti? Ad approdare nel programma, sotto l’occhio vigile di Belen Rodriguez, vi sarà un attore internazionale dal fascino irresistibile che dalla Turchia alla Spagna ha infranto numerosi cuori. Di chi stiamo parlando?

Tu si que vales 2026: gli ospiti che si aggiungono al lungo elenco di Vip in studio

Quali Vip approderanno in studio per Tu si que vales 2026 secondo le anticipazioni emerse dalla quinta registrazione dello show dell’ammiraglia Mediaset? Il primo a duettare con uno dei giudizi nell’attesissima gara di lip sync sarà un attore di fama internazionale dal fascino irresistibile. Avete capito di chi si tratta? Vi possiamo dire che ha registrato in due serie tv al fianco di Francesca Chillemi. La prima? Che Dio ci aiuti. La seconda? Viola come il mare.

Serve per caso un altro indizio? Direi che era facile riconoscere Can Yaman. Con quali altri Vio approderà in studio?

Nella nuova manche della battaglia di lip sync vi saranno:

Fausto Leali

Valeria Marini

Clemente Russo

Alessandro Costacurta

Quali saranno le coppie giudice – ospiti e quali le esibizioni?

Sabrina Ferilli in coppia con Fausto Leali si esibirà sulle note di Non succederà più.

Maria De Filippi e Can Yaman saranno vita a Riccardo Cocciante e Gianna Nannini

Rudy Zerbi e Valeria Marini interpreteranno Britney Spears e Michael Jackson

Luciana Littizzetto e Clemente Rosso si esibiranno sulle note di Maria Salvador

Paolo Bonolis e Alessandro Costacurta invece interpreteranno Perdere l’amore nella versione di Ranieri e Tiziano Ferro.

Questi ospiti vanno ad aggiungersi all’elenco di nomi che vi abbiamo fornito nelle precedenti anticipazioni. Troveremo quindi molti volti noti del panorama musicale italiano, oltre a nomi del panorama televisivo e cinematografico.

Tu si que vales 2026: il talento al primo posto

Non bisogna però pensare che il programma sarà diverso da come lo conosciamo. La parentesi riguardante la battaglia tra giudici e ospiti sarà solo un intervallo tra le varie esibizioni. Al centro dello show vi sarà sempre il talento di personaggi comuni giunti sul palco per presentare a tutti ciò in cui si sentono più bravi. Potremo ammirare esibizioni pronte a tenerci con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.