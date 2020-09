Tutto pronto per la prima puntata di “Tu sì que vales“, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Confermato in toto il cast di giudici, conduttori e giudice popolari pronti a sfidare la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci posticipata di una settimana per via di alcuni casi di Coronavirus all’interno del cast.

Tu sì que vales stasera su Canale 5: conduttori e anticipazioni

Da sabato 12 settembre 2020 alle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Tu sì que vales“, il popolare talent show del sabato sera di Canale 5. Come sempre protagonisti indiscussi del programma saranno degli artisti pronti ad esibirsi sul palcoscenico portando ognuno di loro la propria arte e specialità. A giudicare le varie esibizioni ci sarà una giuria composta anche quest’anno da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A loro il compito di giudicare, con serietà e professionalità, la performance live dei vari artisti provenienti dall’Italia e dal mondo.

Non mancheranno poi gag irresistibili e sketch per la gioia del pubblico da casa per un sabato sera all’insegna del divertimento, della spensieratezza e del grande spettacolo. A condurre la nuova stagione ancora una volta il trio di conduttori composto da Belen Rodriguez con i campioni Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Infine confermatissima anche Sabrina Ferilli nel ruolo di presidente della giuria popolare composta da cento votanti presenti in studio.

Tu sì que vales 2020: ospiti prima puntata di sabato 12 settembre 2020

Durante la puntata del debutto di Tu si Que Vales è stata annunciata anche la presenza di qualche ospite speciale. In studio, infatti, ci sarà Irama, il cantautore e vincitore di Amici di Maria De Filippo che, dopo il grandissimo successo di “Mediterranea”, ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Crepe”. Un disco maturo e importante per il cantautore che, manco a dirlo, ha debuttato direttamente alla numero uno della classifica dei dischi più venduti.