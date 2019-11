Teo Mammucari dice “no” a Maude e Raphael. Nella puntata di Tu sì que vales di stasera, sabato 16 novembre 2019, davvero per un pelo i due acrobati francesi non hanno conquistato il pass per la finale. Il motivo? Pur avendo ottenuto il 100% da parte della giuria popolare, l’esibizione ha fatto alzare in piedi soltanto Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ecco il video Witty tv e Mediaset con lo spettacolare momento e la relativa valutazione dei giudici.