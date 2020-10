Truth Seekers su Prime Video: trama e cast della serie Tv

Un team di investigatori del paranormale a caccia di fantasmi potrebbe svelare una cospirazione ben più pericolosa: questo è Truth Seekers, letteralmente “cacciatori di verità”, nuova serie Tv della piattaforma Amazon Prime Video. Composta da otto episodi, si propone come un prodotto horror/comico ma anche fantascientifico ed è disponibile il 30 ottobre, appena in tempo per un Halloween da brividi. La serie è stata creata e interpretata da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz. I primi due episodi sono stati mostrati in anteprima nel corso del CannesSeries Festival, evento che si è svolto il 10 ottobre 2020.

Truth Seekers su Prime Video: la trama della serie Tv

Truth Seekers segue una squadra di investigatori del paranormale uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure su un canale online disponibile a tutti.

Tuttavia, mentre sorvegliano chiese infestate, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro serie di aggeggi fatti in casa per rilevare i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano più frequenti, più terrificanti e persino mortali, mentre iniziano a scoprire una cospirazione che potrebbe portare l’Armageddon per l’intera razza umana. Ambientato in un mondo misterioso pieno di mostri spaventosi fuori dal comune, Truth Seekers mescola l’umorismo con la paura.

Truth Seekers: il cast e i personaggi

Nel cast della serie Tv, Nick Frost nei panni di Gus, un ragazzo solitario che lavora come installatore di bande larghe. In realtà il suo impiego è solo una copertura per svolgere indagini paranormali amatoriali. Gus è finito in quel mondo perché rimasto sconvolto da qualcuno a lui caro che ora è morto.

Per questo è impegnato alla ricerca della verità sul soprannaturale e alla possibilità di entrare in contatto con le anime delle persone scomparse; Emma D’Arcy interpreta Astrid; Samson Kayo è Elton, nuovo partner di Gus nello svolgimento di indagini paranormali amatoriali; Malcolm McDowell è Richard, padre di Gus; Simon Pegg nei panni di Dave, capo di Gus della sua compagnia per cui lavora; Susie Wokoma nel ruolo di Helen; Julian Barratt interpreta il dottor Peter Toynbee; e Rosalie Craig nei panni di Emily, moglie di Gus, morta prematuramente dieci anni prima degli eventi narrati nella serie Tv.