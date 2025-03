Non sarà certo una gravidanza tranquilla quella che trascorrerà Oylum Yenersoy. Nei prossimi episodi della soap turca Tradimento la figlia di Güzide e Tarik correrà un serio pericolo. La ragazza rischierà di bruciare viva all’interno di un taxi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Tradimento: Behram ricatta Oylum

La storyline prenderà il via nel momento in cui Oylum scoprirà di essere incinta di Behram Dicleli.

La giovane penserà di abortire, primo perché scoprirà di essere ancora innamorata di Tolga Kaşifoğlu, e poi perché non si sentirà ancora pronta a diventare madre e vorrà riprendere gli studi, come promesso a Güzide.

La sua decisione però sarà in contrasto con il desiderio di diventare padre di Behram, e il ragazzo non sarà disposto a permetterle di disfarsi facilmente del loro bambino. Tuttavia la ragazza riuscirà nel suo piano grazie all’aiuto di Zeynep, che la aiuterà a liberarsi di Levent (l’autista personale e guardia del corpo di Behram), permettendole di raggiungere la clinica privata per abortire.

Quando però Oylum arriverà là, si troverà davanti Behram che non esiterà a passare alle minacce. Il giovane le “prometterà” che – qualora lei decida di disfarsi del bambino – metterà in atto una serie di azioni che mineranno la serenità di tutti i suoi cari, a partire proprio da Tolga.

Tradimento, trame turche: Oylum intrappolata dentro un taxi in fiamme

Oylum deciderà quindi di tornare a casa, ma non sarà disposta a farsi accompagnare da Levent. La figlia di Güzide deciderà di prendere un taxi, e Behram si metterà all’inseguimento.

L’autista del taxi ubriaco comincerà a correre più del dovuto. Ad un certo punto uscirà fuoristrada e abbandonerà la macchina in fiamme, chiudendo Oylum al suo interno. La giovane rischierà così di bruciare viva, e sarà proprio l’intervento di Behram a evitare il triste epilogo.

Il ragazzo non esiterà a spaccare il vetro dell’auto con un grosso masso e tirare fuori Oylum. Lei fortunatamente non riporterà nessun tipo di trauma e l’ecografia rivelerà che anche il bambino starà bene, mentre Behram sarà curato per le ustioni a una mano.

Güzide correrà in ospedale appena saputo dell’incidente alla figlia e qui si troverà davanti a una scena che farà fatica a spiegarsi: una dottoressa si rivolgerà a Oylum e Behram come se i due fossero marito e moglie. Se da un lato la ragazza cercherà di sminuire il fatto, facendolo passare come un errore del medico, dall’altro Güzide non potrà fare a meno di ripensare a quanto accaduto. Questa nuova storia promette di regalarci tanti colpi di scena, e noi siamo pronti a scprirli insieme a voi. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.