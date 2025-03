Sembra proprio non esserci pace per la giudice Güzide, che nelle prossime puntate Tradimento (Aldatmak) sarà costretta a difendersi anche da un’accusa di tentato omicidio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Tradimento: Tarik firma la sua “condanna”

La storyline prenderà il via nel momento in cui Tarik deciderà di diseredare i figli maggiori Oylum e Ozan a favore della piccola Öykü. L’ex marito di Güzide deciderà di escludere i figli avuti dal precedente matrimonio e lasciare invece il suo ingente patrimonio alla bambina avuta da Yeşim.

Nonostante le divergenze avute con quest’ultima – che lo condurranno a negarle anche lo stretto necessario per vivere – Yenersoy redigerà un testamento nel quale dichiarerà di voler lasciare tutto alla bambina. Una decisione pericolosa, visto che Yeşim sarà la tutrice della piccola.

Con la firma del nuovo testamento, Tarik sottoscriverà la sua condanna. Yeşim infatti non tarderà a manifestare l’intenzione di eliminarlo, per poter gestire un patrimonio di enorme valore, e rivelerà alla zia İlknur Gülsoy le sue intenzioni.

Yeşim avvelena Tarik nelle prossime puntate Tradimento

Cosa avrà in mente Yeşim? Dopo essersi convinta che potrà disporre dell’intero patrimonio di Tarik dopo la sua morte, la donna deciderà di recarsi nella stanza d’albergo occupata dall’uomo, e aggiungere un medicinale allo champagne.

Come previsto, non appena Yenersoy berrà un calice della pregiata bevanda accuserà disturbi cardiaci. L’uomo sarà prontamente soccorso dalla stessa Yeşim, e questo eviterà il peggio. Ma in ospedale non tarderanno ad accorgersi che l’infarto di Tarik sarà stato provocato da un medicinale. Nel momento in cui la dottoressa rivelerà all’uomo la scoperta fatta dagli esami del sangue, nella camera sarà presente anche la donna che aveva tentato di ucciderlo, che cercherà subito di sviare i sospetti accusando Güzide.

Ma perché Yeşim avrà prima cercato di uccidere Tarik, per poi salvarlo in extremis? Per scoprirlo dovremmo fare un passo indietro, fino al momento in cui la donna scoprirà che Öykü erediterà tutto quanto solo al compimento del 25mo anno d’età. Questa scoperta sconvolgerà i suoi piani, e la costringerà a correre a salvare la vita a Tarik per poter sperare di avere da lui un sussidio almeno per la piccola.

Spoiler turchi Tradimento: Tarik denuncia Güzide

L’avvocato Yenersoy farà fatica a credere alle parole di Yeşim, e inizialmente non riuscirà a convincersi che l’ex moglie possa essere arrivata a cercare di ucciderlo. Con il passare del tempo però questa ipotesi si farà strada nella sua mente, anche perché ripenserà al fatto che Güzide gli aveva offerto un bicchiere d’acqua solo qualche ora prima che lui accusasse il malore. Tarik si convincerà così a condividere i suoi sospetti con la polizia, e denuncerà l’ex moglie. Yeşim potrà tirare un sospiro di sollievo, ed elaborerà un piano per rafforzare la tesi che sia stata la giudice a tentare di ucciderlo.

Il piano di Yeşim per incastrare Güzide

La Denizeren chiederà a sua zia di introdursi in casa di Güzide, e nascondere tra le sue cose il flacone di medicinale utilizzato per avvelenare Tarik.

Il piano sembrerà procedere nel migliore dei modi, fino a quando la domestica Zeynep non si insospettirà per lo strano comportamento dell’ospite, e deciderà di seguirla quando questa chiederà di andare in bagno. Dopo averla vista nascondere il flacone, si precipiterà a rimuoverlo per consegnarlo a Umit, che lo porterà a casa di Yeşim. Il piano finirà così per ritorcersi proprio contro chi lo aveva architettato, visto che il medicinale sarà trovato da Tarik appena dimesso dall’ospedale.