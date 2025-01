Nelle ultime puntate Tradimento (Aldatmak) andate in onda domenica 19 gennaio su Canale 5, abbiamo assistito all’inganno di Burcu ai danni di Yesim. La donna finirà per pagare molto caro il suo gesto. Scopriamo cosa rivelano gli spoiler turchi sulle prossime puntate della soap.

Tradimento, spoiler turchi: Burcu muore nella stazione della metropolitana

La storyline prenderà il via nel momento in cui il corpo di Burcu viene ritrovato senza vita sui binari della stazione metropolitana. In un primo momento si pensa che la donna si sia suicidata o che si sia trattato di un incidente, ma ben presto le indagini si spostano in un’altra direzione.

Appena saputo della morte di Burcu, Oltan pensa che la donna sia stata uccisa da Yesim. L’uomo non crede neppure per un momento alla tesi del suicidio, e cerca di dimostrare come si sono svolti realmente i fatti. Dopo aver corrotto le guardie si fa consegnare i video di sorveglianza della stazione metropolitana.

Il punto in cui è avvenuta la tragedia non è ripreso dalle telecamere, ma alcuni video registrati poco lontano dal luogo dell’incidente confermano i sospetti di Oltan. Yesim non avrà perdonato l’amica per averla ingannata e costretta a pagare dei soldi per evitare che le foto compromettenti del suo incontro con il rapinatore finissero nelle mani di Tarik.

Oltan scopre che Yesim ha ucciso Burcu nelle prossime puntate Tradimento

Sebbene Yesim sia stata attenta a compiere il suo delitto in un punto cieco, Oltan si accorge che alcune telecamere posizionate poco lontano hanno ripreso la donna con l’amica, mentre si dirigono verso il luogo del “suicidio” e – poco dopo – le stesse telecamere mostrano Yesim mentre si allontana da sola.

A quel punto l’uomo non ha più dubbi e decide di far vedere il video al figlio Tolga. Lo convoca così sullo yacht e gli mostra il filmato.

Tradimento, anticipazioni turche: Tolga non sa che fare

Le rivelazioni del padre mettono Tolga in una posizione difficile. Quando l’uomo invita il figlio a mostrare quel video a Oylum, perché capisca chi è in realtà Yesim, la madre della sua sorellina, Tolga il giovane non sa cosa fare: sa bene che non può mostrare i video ottenuti dal padre senza rivelare che non ha mai interrotto i rapporti con lui.

Incerto sul da farsi Tolga cerca di capire i motivi che hanno spinto il padre a fare quelle ricerche. “Perché mi stai facendo vedere queste cose?” chiede al padre, e la risposta dell’uomo è fin troppo chiara.

Oylum ammette di non aver mai conosciuto Burcu, ma di sapere bene chi sia Yesim. Confida al figlio che la donna, in passato, è stata una sua dipendente negli hotel di Antalya, e che proprio lì ha conosciuto Tarik. Prosegue poi rivelandogli che la polizia, dopo aver visionato i video, ha preferito chiudere il caso parlando di suicidio. Le rivelazioni di Tolga potrebbero condannare Yesim al carcere, ma il giovane potrebbe pagare questa verità con la fine della sua relazione con Oylum: cosa deciderà di fare? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.