Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 12 al 18 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il piano di Sezai, che cercherà di riportare un clima sereno tra Ümit e Güzide.

Tradimento, anticipazioni al 18 aprile: il piano di Sezai

Sezai rivela a Güzide che Ümit l’ha contattato, esprimendo un sincero pentimento per le azioni passate. La giudice però – ancora profondamente turbata – non riesce a perdonarlo.

Sezai però non si arrende e – convinto di riuscire a mediare e riportare un clima sereno tra i due – prova a ricontattare Ümit per un incontro chiarificatore. Il cellulare dell’uomo però è irraggiungibile.

Decide quindi di contattarlo di persona, e si reca alla pensione dove alloggia. Qui scopre che Ümit è stato ricoverato d’urgenza dopo aver subito un’aggressione. Il giovane è stato accoltellato, e Sezai informa subito Güzide di quanto accaduto. La giudice si precipita in ospedale. Il mattino successivo Ümit si sveglia, e i medici lo dichiarano fuori pericolo. Lui non può fare a meno di ringraziare Sezai per averlo aiutato a chiarirsi con Güzide.

Yesim arrestata nelle prossime puntate Tradimento

Tarik riceve delle foto compromettenti di Yesim, e con quegli scatti riesce a ottenere un’ordinanza restrittiva per proteggere Oyku. La donna – ignara delle mosse di lui – organizza un piano per portare via la figlia. Viene bloccata dall’arrivo di Tarik e delle forze dell’ordine. Gli agenti la portano in centrale.

Spoiler Tradimento settimana 12 – 18 aprile: Mualla inganna Güzide

Mualla si reca a casa di Güzide e chiede alla giudice di far visita a Oylum, che sente molto la sua mancanza della madre. Nel frattempo Behram invita Tarik a casa loro. Il piano appare subito chiaro: i due hanno architettato un piano per facilitare una ricongiunzione tra la donna e Tarik.

Quando Güzide scopre di essere stata attirata lì con l’inganno, si mostra tutt’altro che disposta ad ascoltare l’ex marito. La discussione tra loro degenera, trasformandosi in uno scontro.

Cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Mualla lascia Istanbul per tornare a Diyarbakir subito dopo la lite con Güzide. Prima di partire invita il figlio a tenere lontane Oylum e sua madre, sottolineando che – un loro eventuale avvicinamento – potrebbe causare problemi al suo rapporto con la moglie e con il bimbo in arrivo.

Subito dopo Behram accompagna Oylum in ospedale da Ümit, e qui i due incontrano Güzide che chiede al ragazzo spiegazioni per il comportamento di sua madre. Behram si giustifica dicendo che Mualla ha solo seguito le istruzioni avute da Tarik.

Ozan torna a casa e scopre che Zelis non è lì. Incapace di giustificare la sua scomparsa, inizia a pensare che Oltan possa averla rapita. Poco dopo però il ragazzo può tirare un sospiro di sollievo: Zelis è a casa di Yesim. Quando la vede le chiede di sposarlo e lei accetta.

Nel frattempo Yesim viene rilasciata, perché Tarik ritira la denuncia. Ma l’uomo la avverte: se proverà di nuovo ad avvicinarsi a Oyku finirà in prigione.