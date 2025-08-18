Una buona notizia per i tantissimi fans della soap turca Tradimento (Aldatmak) è arrivata nelle scorse ore dai vertici Mediaset. I protagonisti della serie torneranno a tenerci compagnia dal 29 agosto, in uno slot orario decisamente diverso da quello occupato in passato. Le vicende della famiglia Yenersoy andranno in onda in prime time.

Tradimento, le puntate inedite dal 29 agosto su Canale 5

Dopo un lungo stop per la pausa estiva, Tradimento si prepara a tornare sui nostri teleschermi per regalarci gli ultimi episodi della serie, che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Le vicende riprenderanno dal punto esatto in cui le abbiamo lasciate, ovvero dal momento in cui Kahraman è stato ricoverato a seguito dell’incidente. L’uomo è rimasto sepolto sotto un carico di terra, e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Se la caverà? I medici cercheranno di salvarlo con un intervento, ma anche dopo l’operazione non saranno in grado di sciogliere la prognosi.

Oylum non se la sentirà di lasciarlo, e rinuncerà anche ad andare a casa a riposare un po’. Il gesto non passerà inosservato a Mualla, che per la prima volta si renderà conto di quanto siano sinceri i sentimenti della ragazza nei confronti del nipote.

Tradimento, trame del 29 agosto: Tolga fa una promessa a Oylum

Chi segue ormai da tempo la serie lo sa bene: Tolga è ancora profondamente legato a Oylum. Nonostante abbia accettato di sposare Selin, il suo cuore sarà interamente occupato dalla figlia di Güzide. Proprio in virtù dei sentimenti che prova, il giovane non se la sentirà di lasciare che l’amata affronti la tensione di queste ore da sola, e si recherà in ospedale a portarle conforto.

Oylum sarà molto sorpresa di vederlo lì, ma lui la tranquillizzerà dicendole che si trova lì solo in veste di amico, e promettendole di non interferire mai più nella sua vita sentimentale. Il giovane le augurerà che il marito possa presto tornare a stare bene.

“Il tuo amore lo rimetterà in piedi. Non ti disturberò più, amare significa lasciar andare”

Subito dopo Kahraman aprirà gli occhi. Oylum correrà nella sua camera, lasciando Tolga da solo con la consapevolezza di aver perso la speranza di poter avere un futuro felice con lei.

Tradimento prosegue in veste serale su Canale 5

La nuova programmazione Tradimento prevede un appuntamento settimanale il venerdì in prima serata su Canale 5. La dizi turca che ha saputo conquistare il pubblico italiano si avvia verso il gran finale di sempre, e lo fa (come già accaduto in passato con altre serie tv turche di successo) in versione serale.

Quando finisce Tradimento? Al momento non possiamo rispondere con precisione a questa domanda, ma possiamo anticiparvi che le puntate rimaste (ormai davvero poche) promettono di regalarci ancora moltissimi colpi di scena. Volete scoprirli insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.