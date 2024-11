In arrivo su canale 5 una nuova soap turca che si intitola “Tradimento”. Nel nostro Paese le soap turche piacciono molto e la rete ammiraglia Mediaset propone una nuova dizi dopo lo straordinario successo di “Terra Amara” e “Endless Love”. Il nuovo serial turco – il cui titolo originale è “Aldatmak” – andrà a coprire lo spazio lasciato vuoto da un’altra serie turca di successo, La Rosa della Vendetta. La trama promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi, e nel cast troviamo alcuni attori già noti al pubblico italiano. Pronti a scoprire di più?

Tradimento, la nuova serie TV turca di Canale 5

Dopo il successo ottenuto in patria la soap “Aldatmak” arriva anche in Italia. Il titolo italiano del serial drammatico turco sarà “Tradimento” e promette di tenere incollati davanti al teleschermo migliaia di fans.

La nuova serie di Canale 5 si compone di due stagioni, per un totale di 71 puntate di 130 minuti, ed è andata in onda in Turchia dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024 su ATV. Le puntate italiane saranno ridotte a episodi di 45 minuti ciascuno, per adattarli alla programmazione Mediaset.

Sebbene nel cast siano presenti attori già noti al pubblico italiano che segue le soap turche, si tratterà di una novità assoluta, come è facile intuire già dalle anticipazioni e dal trailer che Mediaset ha diffuso in questi giorni.

La trama di “Tradimento” la nuova soap turca, di cosa parla?

Gli “ingredienti” per conquistare anche i fans italiani ci sono proprio tutti. La storyline si snoda intorno a Güzide Özgüder, un’eminente e rispetta giudice di famiglia.

Güzide mostra un attaccamento fortissimo alla giustizia, e anche in ambito familiare è una donna tutta d’un pezzo. La sua famiglia è composta dal marito Tarik, e dai figli Oylum ed Ozan, con i quali si mostra poco affettuosa. Convinta di avere una famiglia unita e felice, la donna viene scossa da un evento inatteso che stravolge la sua vita e le fa capire che le sue convinzioni erano solo castelli di sabbia. Intrighi e bugie la faranno da padroni, fino a quando la verità non verrà a galla a seguito di un incontro fortuito. A quel punto la donna vedrà vacillare non solo il suo mondo familiare ma anche quello lavorativo.

Se da un lato misteri e drammi familiari promettono di “rapire” il cuore dei fans italiani, dall’altro troviamo attori che sono una garanzia.

Tradimento, nel cast alcuni volti noti al pubblico italiano

Pronti a sobbalzare dal divano? Fin dai primi istanti la nuova serie drammatica turca ci proporrà volti noti. La protagonista Güzide è infatti interpretata dall’attrice Vahide Perçin, famosa per aver interpretato Hunkar Yaman in Terra Amara.

Ci saranno poi Özlem Tokaslan, ossia Mevkibe Aydin di “DayDreamer – Le ali del sogno”, Aras Aydin (Emre Yigit in “Cherry Season – La stagione del cuore”) e Ilayda Cevik, Balca di “Love is in the Air” nonché Betul di “Terra Amara”.

Ecco il cast completo con i relativi personaggi:

Vahide Perçin – Güzide Özgüder

Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy

Yusuf Çim – Ozan Yenersoy

Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy

Defne Samyeli – Elmas Heves

Asena Girişken – Yeşim Denizeren

Cem Sürgit – Ümit Özgüder

Meltem Baytok – Nazan Tokluca

Canan Ürekil – Zeynep

Aras Aydın – Behram Dicleli

Merve Altınkaya – Burcu

Selin Kahraman – Zeliş

Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy

Nursel Köse – Mualla Dicleli

Tarık Ündüz – Selçuk

Berkay Ateş – Kahraman

Alize Gördüm – Azra

İrem Tuncer – Serra

İlayda Çevik – İpek Okuyan

Tradimento, quando in TV?

Tradimento andrà in onda a partire da domenica 1° dicembre in prime time su Canale 5. A partire dalle 21:30 circa assisteremo alla messa in onda della prima puntata di questa nuova soap turca, che arriverà a coprire la fascia domenicale rimasta “orfana” con la fine de La Rosa della Vendetta. Curiosi di scoprire di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.