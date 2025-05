Tutto pronto per il ritorno de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show di successo trasmesso in prima serata su Canale 5. Grandi novità per la diciannovesima edizione: dall’arrivo di Veronica Gentili alla conduzione e il ritorno di Simona Ventura come opinionista. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di stasera, mercoledì 7 maggio 2025.

Stasera, mercoledì 7 maggio 2025 dalle ore 21.36 appuntamento con la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 condotta da Veronica Gentili. La giornalista e conduttrice alla sua prima esperienze in un reality ha anticipato: “sarà un’edizione fedele allo spirito originale del format, puntando sulla dimensione autentica e avventurosa del reality“.

In studio a commentare le avventure dei naufraghi c’è Simona Ventura come opinionista dopo essere stata prima conduttrice e poi concorrente. Un ritorno molto atteso per Super Simo che a pochi giorni dalla vigilia dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora opinionista! È un programma imprevedibile e sarò di appoggio”.

Novità anche in Honduras, visto che nell’arcipelago incontaminato di Cayos Cochinos nelle vesti di inviato c’è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Anche quest’anno ogni singolo concorrente dovrà calarsi nei panni di naufrago mettendosi in gioco dovendo affrontare durissime sfide, non solo basate sulla forza fisica, ma che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. L’obiettivo naturalmente è quello di vincere il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 saranno presentati tutti i nuovi concorrenti naufraghi di questa edizione. Ecco i nomi di tutti i protagonisti della diciannovesima edizione:

Antonella Mosetti : da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans;

: da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans; Patrizia Rossetti : conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola;

: conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola; Teresanna Pugliese : ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF;

: ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF; Nunzio Stancampiano : ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi;

: ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi; Paolo Vallesi : cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”;

: cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”; Camila Giorgi : ex tennista professionista;

: ex tennista professionista; Mario Adinolfi : giornalista ed ex parlamentare;

: giornalista ed ex parlamentare; Ibiza Altea : modella;.

: modella;. Leonardo Brum : modello brasiliano;.

: modello brasiliano;. Alessia Fabiani : ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria;

: ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria; Lorenzo Tano : figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle;

: figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle; Spadino : volto di Italia Shore;.

: volto di Italia Shore;. Dino Giarrusso : ex iena e politico;

: ex iena e politico; Omar Fantini : attore e comico;

: attore e comico; Cristina Plevani : la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello;

: la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Samuele Bragelli : volto nuovo;

: volto nuovo; Carly Tommasini : new entry;

: new entry; Mirko Frezza: attore.

Mario Adinolfi – Chi è

53 anni

Giornalista, scrittore e figura di spicco della scena politica italiana, Mario Adinolfi ha alle spalle una carriera ricca e trasversale. Laureato in Lettere, ha esordito nella stampa collaborando con testate cattoliche come Avvenire e Il Popolo. Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato in Rai, al TG1 e in altre testate. Volto noto del piccolo schermo, ha condotto programmi su MTV e Raiuno e fondato il quotidiano La Croce. In politica, è stato tra i giovani della Democrazia Cristiana, poi nel Partito Popolare e infine nel Partito Democratico, diventando il primo blogger eletto in Parlamento. Ha fondato il movimento Il Popolo della Famiglia e pubblicato diversi libri. Appassionato di poker, è stato il primo italiano a disputare un tavolo finale del World Poker Tour. All’Isola porta la sua dialettica tagliente e un bagaglio umano decisamente fuori dal comune.

Loredana Cannata – Chi è

49 anni

Attrice siciliana dalla forte personalità, Loredana Cannata ha sempre vissuto con passione e impegno il suo percorso artistico. Dopo essersi formata all’Accademia di Sharoff a Roma, ha recitato in film di registi importanti come Ferzan Özpetek (Napoli velata, La dea fortuna, Nuovo Olimpo) e Paolo Sorrentino (Youth). È anche apparsa in molte fiction televisive. Attivista da anni, si batte per i diritti degli animali e per le comunità zapatiste del Chiapas. Vegana da oltre un decennio, oggi segue un’alimentazione crudista. Schietta e riflessiva, ammette di temere la convivenza forzata sull’Isola più della fame. L’avventura sarà per lei soprattutto una prova umana e relazionale.

Alessia Fabiani – Chi è

48 anni

Showgirl, attrice e modella, Alessia Fabiani entra nel mondo dello spettacolo da bambina con la sitcom Orazio, ma la vera svolta arriva nel 1994 con la vittoria al concorso Bellissima. La grande popolarità arriva con Passaparola, dove è una delle iconiche letterine dal 1997 al 2003. Nel corso degli anni si alterna tra televisione, cinema e teatro, partecipando a programmi come Uomini e Donne, Lucignolo, La Fattoria e Guida al campionato. Dopo una pausa, si dedica con passione alla recitazione teatrale. Oggi si presenta sull’Isola con la voglia di rimettersi in gioco, forte del suo spirito combattivo e della sua determinazione.

Omar Fantini – Chi è

52 anni

Comico, conduttore e voce radiofonica, Omar Fantini è uno dei volti noti della comicità italiana. Dopo gli studi all’Acting Center di Milano, si fa notare nel gruppo comico Scaldasole, poi debutta in TV con MTV Comedy Lab. Partecipa a Colorado e conduce programmi come Central Station, House of Gag e Only Fun. È stato anche speaker per Lo Zoo di 105 e oggi è alla guida del morning show Belli Svegli su Discoradio. Sul palco dell’Isola porterà il suo umorismo tagliente e la concretezza tutta bergamasca.

Mirko Frezza – Chi è

51 anni

Attore romano con un passato difficile e una grande voglia di riscatto, Mirko Frezza ha trasformato una vita complicata in un esempio di rinascita. Cresciuto in periferia, è finito su strade sbagliate prima di trovare la forza di cambiare grazie all’amore della moglie Vittoria. Ha iniziato lavorando nel sociale, poi si è avvicinato al cinema, fino a diventare protagonista del film Il più grande sogno, premiato a Venezia. Ha recitato in pellicole come Dogman e A mano disarmata, ed è noto al pubblico TV per i ruoli in Rocco Schiavone e Un professore. Con la sua forza e autenticità, sull’Isola vuole dimostrare che si può sempre riscrivere la propria storia.

Dino Giarrusso – Chi è

50 anni

Ex europarlamentare, autore e inviato, Dino Giarrusso ha un passato ricco di esperienze nel giornalismo e nel mondo dello spettacolo. Laureato in Scienze della comunicazione, ha lavorato nel cinema e nella TV, collaborando con registi come Ettore Scola. È stato autore e inviato de Le Iene, realizzando inchieste su temi caldi e internazionali. Nel 2018 è entrato in politica con il Movimento 5 Stelle, diventando eurodeputato. Oggi è direttore editoriale del quotidiano L’Identità e conduttore radiofonico. Poco avvezzo ai reality, ha deciso di mettersi in gioco sull’Isola per superare i propri limiti.

Antonella Mosetti – Chi è

49 anni

Showgirl romana, Antonella Mosetti ha debuttato in TV nel 1993 a soli 18 anni con Non è la Rai, diventando subito un volto noto del piccolo schermo. Da lì, la sua carriera ha spaziato tra fiction, varietà e programmi di successo come Ciao Darwin, Paperissima Sprint e Casa Raiuno. Ha affiancato nomi storici della televisione come Mike Bongiorno e Massimo Giletti, fino a partecipare nel 2016 al Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia. Oggi è molto seguita anche sui social, dove vanta oltre un milione di follower su Instagram. All’Isola vuole mostrare il suo lato più autentico, al di là del personaggio televisivo.

Cristina Plevani – Chi è

52 anni

Prima vincitrice del Grande Fratello in Italia, Cristina Plevani è rimasta nel cuore del pubblico come simbolo di una televisione che cambiava. Originaria di Iseo, prima della fama lavorava come bagnina. Dopo la parentesi televisiva ha intrapreso altri percorsi, diventando istruttrice di fitness acquatico e partecipando a programmi radiofonici e a Uomini e Donne. Combattiva e schietta, torna in TV dopo 25 anni per mettersi alla prova con un’esperienza completamente diversa.

Patrizia Rossetti – Chi è

66 anni

Conduttrice storica della televisione italiana, Patrizia Rossetti ha iniziato giovanissima in emittenti locali prima di conquistare il pubblico con il Festival di Sanremo del 1982. Da lì, diventa per oltre vent’anni il volto di Retequattro, conducendo programmi iconici come Buon Pomeriggio, Bellezze al Bagno e le famose televendite. È anche attrice, cantante e protagonista di telenovelas. Negli ultimi anni ha partecipato a reality come La Fattoria, Pechino Express e il GF Vip. Ha recentemente pubblicato un’autobiografia ironica, Semplicemente io. All’Isola porta la sua energia, il suo ottimismo e la sua grinta instancabile.

Paolo Vallesi – Chi è

60 anni

Cantautore di lungo corso, Paolo Vallesi ha esordito a Sanremo nel 1991, vincendo tra le Nuove Proposte con Le persone inutili. Il grande successo arriva l’anno dopo con La forza della vita, brano che lo consacra tra i big della musica italiana. Ha calcato palchi in tutta Europa e America Latina e, nel 2022, ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con l’album Io Noi, ricco di collaborazioni. Ha partecipato a diversi programmi TV, tra cui La Talpa e Ora o mai più, dove ha trionfato nel 2019. Ora è pronto a rimettersi in gioco in un contesto estremo come l’Isola.

Ibiza Altea – Chi è

26 anni

Modella e attrice italo-americana, Ibiza Altea ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni con la serie Disney Alex & Co.. È apparsa in fiction di successo come Un Passo dal Cielo e Il cacciatore e ha lavorato in diverse campagne pubblicitarie. Oggi studia Benessere animale con l’obiettivo di aprire un pet store di lusso ispirato allo stile americano. Dietro il suo sorriso si cela una vita fatta di ostacoli, ma anche di resilienza. L’Isola rappresenta per lei una nuova sfida, che affronta senza timori.

Chiara Balistreri – Chi è

23 anni

Una giovane donna dal passato difficile e dalla forza straordinaria. Chiara ha vissuto in prima persona una relazione tossica, fatta di abusi fisici e psicologici. Dopo aver trovato il coraggio di denunciare, ha scelto di condividere la sua storia sui social per aiutare altre persone. Determinata e combattiva, si è trasformata in un simbolo di riscatto. Per lei, l’Isola è un’occasione per rinascere in un contesto completamente nuovo.

Samuele Bragelli – Chi è

26 anni

Volto noto di Italia Shore, Samuele Bragelli — soprannominato “Spadino” — è romano doc e grande appassionato di cucina. Dopo anni passati nella ristorazione, sogna di aprire un ristorante in Spagna. Energico e spontaneo, ha un forte seguito online e non teme la fatica. Per lui, l’Isola è una vetrina importante, ma anche una sfida personale da vincere a colpi di carisma e determinazione.

Leonardo Brum – Chi è

36 anni

Nato a Rio de Janeiro, Leonardo Brum è un modello e attore che ha sfilato per i brand più famosi del mondo, da Gucci a Dolce & Gabbana. Dopo anni trascorsi tra le passerelle di Milano, si è dedicato anche al cinema, partecipando a produzioni tra Brasile e Colombia. Amante dello sport, del trekking e della natura selvaggia, si definisce “fin troppo wild”. L’Isola è il suo habitat naturale: sa accendere un fuoco, pescare e cavarsela in qualsiasi condizione.

Angelo Famao – Chi è

29 anni

Nato a Gela, Angelo Famao è una delle nuove voci della musica neomelodica. Cresciuto tra i vicoli della Sicilia, si è avvicinato fin da piccolo al genere napoletano, che ha fatto suo con passione e autenticità. Il successo esplode nel 2018 con Tu si’ a fine do’ munno, diventato virale su YouTube con oltre 125 milioni di visualizzazioni e premiato con disco d’oro e doppio platino. Conosciuto per la sua energia travolgente e l’attaccamento ai suoi valori, è pronto a conquistare anche il pubblico dell’Isola.

Camila Giorgi – Chi è

33 anni

Ex tennista professionista, Camila Giorgi è stata la numero uno d’Italia per cinque stagioni consecutive. Ha vinto tre tornei WTA, incluso il prestigioso Canada Open nel 2021, e ha raggiunto i quarti a Wimbledon. Nel maggio 2024, ha annunciato il suo ritiro dal tennis per esplorare nuove strade tra sport, cucina e moda. Vive a Buenos Aires, e per lei l’Isola rappresenta il debutto in TV, ma anche un banco di prova personale per misurarsi fuori dal campo da gioco.

Teresanna Pugliese – Chi è

38 anni

Volto amato di Uomini e Donne, dove ha partecipato sia come corteggiatrice che come tronista, Teresanna Pugliese è oggi imprenditrice, influencer e mamma. Ha partecipato al GF Vip nel 2020 e fondato un proprio brand di abbigliamento made in Italy. Con un seguito social importante e un carattere schietto e istintivo, è pronta a vivere l’Isola senza filtri, portando con sé forza, cuore e un pizzico di napoletanità.

Nunzio Stancampiano – Chi è

23 anni

Otto volte campione italiano di balli latino-americani, Nunzio è cresciuto ad Adrano (CT) e ha iniziato a danzare da piccolo sotto la guida di Raimondo Todaro. Dopo aver rappresentato l’Italia in Europa e nel mondo, nel 2022 entra ad Amici, dove si distingue per tecnica, carisma e ironia. Giovanissimo ma determinato, affronta l’Isola con spirito competitivo e tanta voglia di sorprendere.

Lorenzo Tano – Chi è

29 anni

Figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano è cresciuto tra Budapest e la Svizzera, dove ha lavorato come asset manager. Ha lanciato progetti digitali innovativi, tra cui Siffredi Academy e DigiDance Studios. Nel 2023 ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha incontrato la compagna Lucrezia Lando. Riservato e riflessivo, vede l’Isola come una sfida personale e una possibilità per distaccarsi dal peso del cognome che porta.

Carly Tommasini – Chi è

27 anni

Modella, make-up artist e attivista LGBTQ+, Carly ha lasciato la provincia per seguire il suo sogno a Milano e intraprendere il percorso di transizione, concluso nel 2023. Ha raccontato la sua storia pubblicamente, anche a Muschio Selvaggio con Fedez, diventando un volto della visibilità transgender in Italia. Forte, ironica e pronta a tutto, sull’Isola vuole mostrarsi per ciò che è, oltre le etichette.

Isola dei Famosi 2025, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili, dopo la puntata inaugurale trasmessa il mercoledì sera, torna nel suo abituale appuntamento del lunedì sera in prime time su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.