“Sognando…Ballando con le Stelle”, intervista esclusiva a Milly Carlucci

Ballando con le stelle compie 20 anni. Per festeggiare questo importante traguardo, Milly Carlucci ha deciso di portare in prima serata su Raiuno, da venerdì 9 maggio, un evento speciale in quattro puntate, “Sognando…Ballando con le Stelle”. Una vera e propria gara pensata per selezionare i maestri che entreranno a far parte della squadra di professionisti del talent di Raiuno nella prossima edizione. A giudicare ci sarà la giuria del programma ,composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidente di giuria), Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Spazio anche ai vip che hanno calcato il palco di Ballando nelle precedenti edizioni: da Hoara Borselli, prima vincitrice del programma, a Emanuele Filiberto, da Nathalie Guetta a Federica Pellegrini e poi ancora Gabriel Garko e Wanda Nara.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Milly Carlucci. La conduttrice ha parlato del successo del programma: “Credo che con il ballo di coppia noi abbiamo toccato delle corde che il pubblico aveva dimenticato. Il ballo di coppia è sempre stato una grande passione del pubblico di tutti i paesi del mondo poi nel 1968 la nascita delle discoteche e un modo diverso di ballare ha cancellato un po’ questo modo di fare festa. Si ballava da soli, ognuno per fatti propri, e c’era una solitudine del ballerino. Grazie a noi si è riscoperta la gioia dell’abbraccio”.

Ballando con le Stelle ha cambiato secondo Milly il modo di fare televisione. Sul palco sono arrivati personaggi che sono diventati bandiere importanti, come Giusy Versace ma anche Vittoria Schisano: “Ballando con le Stelle è diventato con il tempo il grande talent di Raiuno. Noi stessi abbiamo cambiato poi pelle perché quando è arrivata Giusy Versace che ha portato il tema della disabilità c’è stato un cambio di rotta. Quando poi sono arrivate le storie di Lea T o di Vittoria Schisano o quando abbiamo fatto la same-sex dance ci siamo immersi nella società reale. E’ bello sognare però è anche bello raccontare che il mondo in cui viviamo è fatto di tante realtà diverse che a volte vengono viste con pregiudizio solo perché non le conosciamo”.

Tra i ritorni in pista va segnalato quello di Raimondo Todaro. Milly esclude però la possibilità tra i professionisti nella nuova edizione: “Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia”.

“Sognando…Ballando con le Stelle”, intervista esclusiva a Milly Carlucci

Milly, sono passati 20 anni dalla prima edizione di Ballando con le Stelle. Ad oggi l’emozione è sempre la stessa?

“L’emozione deve essere sempre la stessa altrimenti vuol dire che non si può fare questo lavoro. Questo è un lavoro che vive di quel tremore che senti dentro e che ti dà la forza di spaccare tutto, di conquistare il pubblico a casa, di superare i tuoi limiti, di volare, di far sognare anche i ragazzi che lavorano qui con me”.

Quali sono gli ingredienti che hanno reso questo programma così longevo?

Credo che con il ballo di coppia noi abbiamo toccato delle corde che il pubblico aveva dimenticato. Il ballo di coppia è sempre stato una grande passione del pubblico di tutti i paesi del mondo poi nel 1968 la nascita delle discoteche e un modo diverso di ballare ha cancellato un po’ questo modo di fare festa. Si ballava da soli, ognuno per fatti propri, e c’era una solitudine del ballerino. Grazie a noi si è riscoperta la gioia dell’abbraccio.

Sarà presente anche la tua imitatrice Giulia Vecchio.

La sua imitazione mi diverte tantissimo, non ci siamo sentite e non le voglio parlare prima appositamente per non spoilerare questo momento che dovrà essere di grande impatto. Io non devo pensare a Giulia ma devo pensare a questa sosia e vivere questo momento con l’alter ego che sarà molto divertente.

20 anni sono tantissimi, se dovessi scegliere tre momenti che hanno segnato il programma, quali sarebbero?

Il programma è stato una novità quando è nato, ha segnato un nuovo modo di fare televisione su Raiuno perché fino a quel momento non c’era un talent. Ballando con le Stelle è diventato con il tempo il grande talent di Raiuno. Noi stessi abbiamo cambiato poi pelle perché quando è arrivata Giusy Versace che ha portato il tema della disabilità c’è stato un cambio di rotta. Quando poi sono arrivate le storie di Lea T o di Vittoria Schisano o quando abbiamo fatto la same-sex dance ci siamo immersi nella società reale. E’ bello sognare però è anche bello raccontare che il mondo in cui viviamo è fatto di tante realtà diverse che a volte vengono viste con pregiudizio solo perché non le conosciamo.

Balza all’occhio il ritorno di un maestro storico, Raimondo Todaro. Lo vedremo tra i professionisti nella prossima stagione?

Credo che Raimondo si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia.

Ospite sarà Francesco Totti. E’ stato difficile convincerlo?

Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle. Noi abbiamo firmato il contratto ma prima di dire che c’è Francesco dobbiamo vederlo attraversare quella porta e vederlo passare su questa pista. Sono scaramantica(ride).