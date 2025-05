Una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 7 maggio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 7 maggio 2025

Stasera, mercoledì 7 maggio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 da Trieste e il suo corpo fu ritrovato venti giorni dopo, il 5 gennaio 2022. A distanza di anni un nuovo colpo di scena, visto che un tecnico che lavora all’obitorio dove è arrivato il corpo della donna ha dichiarato alla Procura: “potrei essere stato io a rompere quella vertebra“. Una dichiarazione che arriva a più di tre anni dalla morte di Liliana e che riapre la battaglia tra le consulenze delle parti.

Secondo la relazione di Cristina Cattaneo, Liliana è stata molto probabilmente picchiata e uccisa. E la procura, dopo la sua consulenza, indaga il marito Sebastiano Visintin, che rimane per ora l’unico indagato per omicidio.

Chi l’ha visto, la diretta del 7 maggio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 7 maggio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Gina, la donna di Ceglie Messapica che nelle ultime immagini che abbiamo corre svelta con una busta in mano. Una telecamere vicino casa la riprende per l’ultima volta prima che si perdano le tracce. Cosa è successo alla donna? La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Infine la storia di Clara, una donna che viveva in poche centinaia di metri: la casa, il bar, il tabaccaio. Ad un certo punto scompare nel nulla: il suo cellulare è spento da quasi un mese e anche in questo caso la procura vuole capire cosa è successo e indaga per istigazione al suicidio. Durante la diretta spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.