Amara sorpresa attende oggi, sabato 28 giugno, i fans di Tradimento che – come di consueto – si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende della loro serie tv preferita. La soap turca con Vahide Perçin oggi non andrà in onda. Perché? Quando tornerà in TV? Scopriamolo insieme.

Tradimento non in onda nel daytime di Canale 5

Già la settimana scorsa il serial turco era stato oggetto di importanti variazioni, e i fans avevano dovuto dire addio all’appuntamento del venerdì sera. A partire da oggi, sabato 28 giugno, risultano sospesi nel palinsesto Mediaset anche gli episodi in onda nel daytime del fine settimana.

Questa decisione va a sommarsi a quella – già presa nei giorni scorsi – di mettere in pausa la soap per tutto il periodo estivo, per preservare gli ultimi episodi che verranno poi trasmessi in autunno. Di conseguenza quella andata in onda ieri, venerdì 27 giugno, in daytime, è stata l’ultima puntata di Tradimento prima dello stop estivo.

Tradimento, quando torna in TV?

I fans della fortunata serie tv turca dovranno attendere settembre per ritrovare i loro beniamini sugli schermi di Canale 5. Come anticipato, la ripresa della soap in autunno vedrà la messa in onda degli ultimi episodi Tradimento, che con la fine di questa seconda stagione farà calare definitivamente il sipario sulle vicende della giudice Güzide & Co.

Cosa vedremo al suo posto?

Nel palinsesto Mediaset della giornata di sabato 28 giugno è previsto – dopo l’appuntamento con Beautiful – un maxi episodio di The Family, che prenderà il via alle 14:40 e ci terrà compagnia fino alle 16:34 circa, quando il timone passerà alla commedia My Best Friend’s Wedding.

Domenica 29 giugno invece, dopo Beautiful Canale 5 propone un maxi appuntamento con The Family, dalle 14:25 alle 16:55 circa, seguito dal film biografico La campionessa.

Come già anticipato, da lunedì 30 giugno Tradimento sarà ufficialmente sostituito da un’altra nuova soap turca: Forbidden fruit, che ci terrà compagnia nel daytime pomeridiano feriale e occuperà lo slot orario solitamente riservato alla dizi turca sulle vicende della giudice Güzide.