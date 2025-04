Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak)? La trama si avvicina sempre più al finale di stagione, ma prima di calare il sipario sul primo capitolo di questa avvincente serie tv turca avremmo modo di vedere qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: Yeşim Denizeren chiederà perdono a Güzide Özgüder.

Finale stagione Tradimento: il fallimento di Yeşim

La storyline prenderà il via nel momento in cui Yeşim deciderà di vendicarsi pubblicamente di Tarik. La Denizeren approfitterà di un’intervista in un programma televisivo per denunciare la doppia vita che Tarik ha portato avanti per anni. La donna racconterà come lui le impedisca di vedere la figlia Öykü da diverse settimane, e riuscirà a conquistare il cuore di molti telespettatori che – almeno inizialmente – si schiereranno dalla sua parte.

L’intervista prenderà tutt’altra piega nel momento in cui Tarik farà giungere in redazione alcune foto che instilleranno nei telespettatori il dubbio che Yeşim sia andata a letto con uomini per denaro. A peggiorare ancor più la posizione della donna ci sarà la telefonata di Vedat, che la accuserà in diretta dell’omicidio della moglie Burcu.

Quella che avrebbe dovuto essere la rivincita di Yeşim, si rivelerà così un totale fallimento, e la donna abbandonerà gli studi televisivi distrutta.

Yeşim isolata nelle prossime puntate Tradimento

In seguito a quanto accaduto, la donna si troverà sempre più isolata. Ormai certa di non poter fare più affidamento sui soldi di Tarik, sarà costretta a cercare un lavoro per tirare avanti. Yeşim troverà un impiego come commessa in un atelier di vestiti.

Ovviamente dovrà dire addio alla vita agiata alla quale era abituata quando stava con Tarik. La Denizeren si troverà anche a dover affrontare da sola un episodio spiacevole, quando un cliente la molesterà. La donna cercherà aiuto, ma la sua superiore ignorerà la situazione. Yeşim – sottopagata e vessata – dovrà abituarsi a uno stile di vita completamente diverso. Tutto questo non le piacerà affatto.

Tradimento, spoiler turchi: la vita umile mette in mostra una “nuova” Yeşim

La vita umile a cui sarà costretta, riuscirà a mettere in mostra un lato inedito di Yeşim. La donna sembrerà tornare sulla retta via, riuscendo a sorprendere anche Güzide. Una notte si presenterà alla porta della giudice e – con le lacrime agli occhi – le confesserà di essere pentita per tutto il male che le avrà procurato e le chiederà scusa.

Yeşim si dirà pentita per non aver dato ascolto prima a Güzide quando cercava di metterla in guardia sul conto dell’ex marito, cosa che le avrebbe permesso di impedire a Tarik di portarle via la figlioletta. In preda alle lacrime chiederà alla donna di agire in modo che lei possa finalmente riabbracciare Öykü. Il suo tono apparentemente sincero sembrerà far breccia sul cuore della giudice, che le prometterà il suo sostegno.

Finale stagione Tradimento: la mossa di Yeşim

Chi pensava che il nuovo stile di vita umile e le ingiustizie sul lavoro avessero davvero cambiato Yeşim dovrà presto ricredersi. La donna – dopo aver lasciato la casa di Güzide – deciderà di seguire Tarik fino a un casolare abbandonato. Qui lo vedrà sparare in pieno petto a un ex complice, e – anziché intervenire – preferirà restare nell’ombra e riprendere la scena con il suo cellulare.

Yeşim avrà così le prove per poter finalmente incastrare Tarik e riavere tutto ciò che le sarà stato tolto. Come deciderà di agire? La prima stagione lascerà questo interrogativo in sospeso, ma la seconda sarà già pronta a darci tutte le risposte. Pronti a scoprire con noi qualcosa di più? Continuate a seguirci per non perdervi le ultime news Tradimento.