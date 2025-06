A partire da venerdì 27 giugno la soap turca Tradimento non andrà più in onda in fascia serale. Il cambio di palinsesto Mediaset prevede uno stop nella fascia oraria di prime time per la serie tv con Vahide Perçin, che continuerà comunque a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5. Ecco in dettaglio cosa accadrà.

Tradimento, stop alle puntate del venerdì sera

Il palinsesto estivo Mediaset porta importanti novità per i fans di Tradimento. A partire dal prossimo 27 giugno infatti, la dizi turca che racconta le vicende della giudice Güzide non andrà più in onda in fascia serale.

Dopo che per diversi mesi ci ha regalato un doppio appuntamento del venerdì, proponendosi sia nel pomeriggio che in fascia prime time, la serie tv lascia la prestigiosa fascia oraria della prima serata dove – fino ad oggi – ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. Nonostante il crescente numero di spettatori, che ha portato nelle ultime settimane a registrare uno share del 16%, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere la messa in onda serale di Tradimento. Ma perché?

I motivi della pausa in prime time decisa da Mediaset sono da ricercare nella necessità di preservare gli ultimi episodi ed evitare che si giungesse in piena estate al gran finale di sempre.

Con l’annuncio che Tradimento 3 non si farà infatti, è arrivata la consapevolezza che presto arriverà il momento in cui dovremmo salutare definitivamente Güzide, Oylum e Tarik.

Fortunatamente Mediaset ha già pronto un’altra soap turca, che attualmente va in onda solo la domenica sera e fin dalle sue prime battute ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano: La notte nel cuore. Sarà proprio questa soap turca che – da venerdì 27 giugno – prenderà il posto di Tradimento nel serale.

Tradimento mantiene il suo spazio in daytime

Lo stop Tradimento non riguarderà gli episodi pomeridiani: la serie tv turca proseguirà la consueta messa in onda in daytime su Canale 5. I fans potranno continuare a seguire le vicende di Tradimento 2 ogni giorno – dal lunedì al venerdì – dalle 14: 18 alle 14:47 circa, mentre il sabato e la domenica la messa in onda è prevista dalle 15:35 alle 16:30 circa.

Mentre si avvicina il momento in cui calerà per sempre il sipario sulla soap turca, cresce la curiosità dei fans per conoscere le trame finali Tradimento. Vuoi scoprire con noi le ultime news? Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato.