La soap turca Tradimento (Aldatmak) sembra prepararsi a tornare a settembre con appuntamenti ricchi di colpi di scena. Dopo la lunga pausa estiva la dizi turca tornerà a tenerci compagnia su Canale 5 con nuovi intrighi pronti a rivoluzionare il corso degli eventi. Tra questi ce ne sarà uno che sconvolgerà la vita di Oylum: la ragazza scoprirà infatti una sconcertante verità sul suo passato e sui suoi genitori biologici. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Continuate a leggere.

Anticipazioni turche Tradimento: Oylum scopre la verità sui suoi genitori biologici

Parallelamente alla ricerca del figlio biologico di Güzide e Tarik, un’altra storyline si affaccerà nelle trame della serie tv turca: se Oylum non è figlia della giudice Özgüder e dell’ex marito, chi sono i suoi genitori biologici?

Mentre la coppia sarà intenta a cercare di scoprire se Dündar è figlio loro, Oylum avrà modo di riflettere sul fatto che quello scambio di culle l’avrà privata dei suoi genitori naturali. Di chi è veramente figlia? La giovane deciderà di chiedere aiuto a Celal per scoprire la verità sul suo passato. Rivolgendosi al braccio destro di Mualla, la ragazza dirà “Non so con chi mi hanno sostituita, ma soprattutto non so chi siano i miei genitori. Sono nata all’ospedale di Esmeli, insieme ad altri quattro bambini, ma nessuno di loro è figlio di Güzide e Tarik. Sono stata abbandonata? E perché?“.

L’uomo cercherà di rassicurarla, dichiarandosi pronto a fare tutto il possibile per scoprire la verità. In effetti riuscirà a scoprire che – sebbene il medico che ha assistito al parto di Güzide anni prima sia morto nel frattempo – un assistente è ancora in vita. Le ricerche di Celal si concentreranno su di lui, e riusciranno a dare i frutti sperati. Pochi giorni dopo l’uomo tornerà da Oylum affermando di aver trovato i suoi genitori biologici. Celal le dirà che sua madre è morta cinque anni prima, e le rivelerà che non l’aveva mai abbandonata. La donna si era innamorata di un uomo sposato, Lutfi Tanylir, all’epoca ostetrico nell’ospedale dove è nata, che l’aveva rapita subito dopo il parto. Proprio il dolore per la perdita della piccola aveva fatto sprofondare la madre in una depressione dalla quale non si era mai ripresa.

Oylum va a casa del padre biologico nelle prossime puntate Tradimento

Celal rivelerà a Oylum che il padre ha l’Alzeihmer, e che per questo non ricorda molto del suo passato. Tuttavia le darà il suo indirizzo, e la ragazza deciderà di recarsi a casa sua per provare a parlare con lui.

Una volta arrivata a casa di Lufti, la giovane scoprirà però che l’uomo è morto proprio quel giorno. Avvicinandosi al suo feretro, gli dirà di non essere sicura di riuscire a perdonarlo, ma al tempo stesso lo ringrazierà per averle permesso di avere una famiglia che l’ha amata e la ama moltissimo.

Dopo questo gesto Oylum si allontanerà dal feretro di quell’uomo, di quel padre biologico che non ha mai voluto conoscerla in vita, e sembrerà disposta a mettere una pietra sul suo passato.