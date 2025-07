La morte di Serra sarà uno dei momenti più sconvolgenti nei prossimi episodi della soap turca Tradimento, che tornerà a settembre su Canale 5. Nel dettaglio la giovane perderà la vita dopo una rovinosa cauta dalle scale, che susciterà molti dubbi. Quanto saranno responsabili Tolga e Oltan nella morte della ragazza? Selin sembrerà convinta che i due abbiano avuto un ruolo cruciale negli eventi drammatici. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Selin arrestata nelle prossime puntate Tradimento

La storyline prenderà il via nel momento in cui Selin scoprirà che sua sorella Serra aspetterà un figlio da Tolga. Il doppio tradimento, arrivato sia dal consorte che dalla consanguinea, farà scattare nella giovane un forte desiderio di vendetta.

Selin prenderà così una pistola e sparerà a Tolga, che cadrà a terra esanime. Il ragazzo verrà immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici lo sottoporranno a un trapianto di rene. A donargli l’organo sarà Oylum. Dopo una lunga e disperata ricerca di un donatore compatibile, la figlia di Güzide risulterà idonea e non esiterà a offrirsi per salvargli la vita. La sua decisione causerà degli screzi sul suo matrimonio con Kahraman, ma al momento la sua unica preoccupazione sarà quella di salvare la vita al ragazzo. Il gesto non passerà inosservato agli occhi di Oltan, che deciderà di chiamare con il suo nome un nuovo centro per bambini appena costruito a Istanbul.

Nel frattempo Selin sarà condotta in carcere, accusata del tentato omicidio di Tolga.

Tradimento, spoiler turchi: una notizia sconvolge Selin

Mentre si troverà dietro le sbarre, Selin verrà a sapere che sua sorella Serra è deceduta, cadendo dalle scale. La giovane detenuta – che già avrà iniziato a mostrare chiari segni di squilibrio psichico – si convincerà che a ucciderla siano stati Tolga e suo padre.

Selin ignorerà che in realtà la sorella sia caduta durante una lite furibonda con Ipek, e non esiterà a puntare il dito contro i Kasifoglu. accusandoli entrambi dell’omicidio. Tolga si recherà a parlare con la moglie in carcere, e qui si renderà conto che la donna è sprofondata ormai nella follia.

News Tradimento: Tolga fa un passo indietro (che non piace a Oltan)

Sentendosi in colpa per la condizione di Selin – che a suo modo di vedere sarà dovuta al fatto che lui non sarà mai riuscito ad amarla veramente perché ancora innamorato di Oylum – Tolga proporrà al suo avvocato di non presentare alcuna denuncia contro la moglie.

In questo modo la donna potrà tornare libera in tempi brevi. La sua decisione non troverà affatto d’accordo Oltan. Il padre del giovane sarà ormai convinto che Selin – una volta libera – rappresenti per entrambi un grande pericolo, e per questo motivo cercherà di fargli cambiare idea. Tolga però sarà irremovibile.