Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 15 al 21 marzo 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà Refix, un ex dipendente di Oltan, che architetterà la sua vendetta. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, anticipazioni al 21 marzo: Refix minaccia Oltan

Refix, un ex dipendente di Oltan, sarà mosso dal desiderio di vendetta per il suo licenziamento nelle prossime puntate Tradimento, e minaccerà di uccidere Ozan, Zelis e infine sé stesso, a meno che Oltan non si presenti al cantiere entro due ore con tre milioni di dollari. Ozan proverà a farlo ragionare, ma l’uomo sarà irremovibile.

Informato della situazione da un operaio, Tolga si precipiterà sul posto con Selin. Poco dopo arriverà anche Oylum. Dopo aver tentato senza successo di negoziare con l’aggressore, Tolga interverrà e lo neutralizzerà. Refik verrà portato via, e Tolga si allontanerà, non curandosi di Oylum.

Spoiler Tradimento settimana 15-21 marzo:

Selin convincerà Tolga a concedere un’altra chance a Oylum, ma quando entreranno insieme nella discoteca del Diber Hotel, la sorprenderanno a ballare con Behram in un atteggiamento apparentemente rilassato.

Credendo che Oylum sia lì solo per svagarsi, Tolga se ne andrà deluso. In realtà, la ragazza starà aspettando il padre, che poco dopo arriverà nel locale accompagnato da una giovane influencer di nome Nilden.

Oylum, profondamente turbata, si allontanerà dal locale, mentre Behram invierà a Elmas delle foto che mostreranno lui e la giovane in atteggiamenti equivoci. Elmas vedrà in quegli scatti un’opportunità, e consegnerà le foto ai giornali scandalistici per usarle a suo vantaggio nel processo di divorzio.

Tarik incastra Güzide nelle prossime puntate Tradimento

Sezai informerà Güzide della sua imminente partenza per il Canada, dove incontrerà sua figlia. Contemporaneamente, un giudice convaliderà l’accusa di omicidio premeditato contro Yesim, fissando la cauzione a due milioni e mezzo di lire turche.

Güzide riceverà una convocazione dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati, in quanto accusata di aver divulgato segreti aziendali di un suo assistito. La giudice sospetterà che dietro tutto questo si celi lo zampino di Tarik.

La donna scoprirà infatti che Ismet, amministratore delegato di Pedromol, e Salih sono clienti di Tarik. Decisa a smascherare il loro piano, si recherà da Ismet e avvierà una diretta sui social media, denunciando pubblicamente il complotto ai suoi danni.

Tarik seguirà la diretta, fino a quando due uomini si introdurranno in casa sua e lo rapiranno.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Yesim potrà finalmente fare ritorno a casa dopo aver pagato la cauzione. Il ragazzo però non immagina che troverà ad attenderlo una brutta sorpresa. Nell’abitazione la corrente sarà stata staccata, e tutte le utenze chiuse da Güzide dopo la vendita della casa.

Sezai sarà in viaggio per il Canada, quando verrà fermato dalla polizia e condotto in centrale. La giudice ignorerà quanto stia accadendo, e si preoccuperà perché non riuscirà a mettersi in contatto con lui. Sezai verrà interrogato e continuuerà a negare ogni coinvolgimento nei reati contestati. Mentre l’uomo sarà trattenuto alla centrale, Tarik – dopo avergli rubato il telefono – invierà un messaggio a Güzide fingendosi lui per informarla del suo arrivo in Canada.

Sconvolta, Oylum si aprirà con la madre e le rivelerà di aver baciato Behram per liberarsi dal suo amore impossibile per Tolga. Güzide cercherà di confortarla e le prometterà di non ostacolare la sua relazione, ma le suggerirà anche che, a volte, mettere da parte i sentimenti può risparmiare rimpianti.

Dopo aver saputo della rottura tra Oylum e Tolga, Behram si presenterà a casa di Oylum con un dolce, ma lei lo accoglierà infastidita. La ragazza avrà appena appreso che Tolga e Selin sono stati fotografati insieme dai paparazzi, e che la sua amica viene presentata come la nuova compagna di Tolga.