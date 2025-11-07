Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 7 novembre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Tarik, protagonista di un gesto che costerà la vita a Cemile. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Tradimento, trame serali del 7 novembre: Cemile ha un malore

L’ostetrica che aveva incontrato Güzide e insinuato nella giudice il sospetto che Dundar non fosse il suo vero figlio (sospetto poi confermato da un secondo test DNA) accetterà di incontrare segretamente Tarik.

La donna sospetterà infatti che dietro lo scambio di neonati avvenuto anni prima possa celarsi l’avvocato. Nel corso del colloquio però, la donna accuserà un malore.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Tarik non salva Cemile

Ormai consapevole che l’ostetrica possa costituire per lui un grande pericolo, Tarik si guarderà bene dal somministrarle un farmaco salvavita.

Cemile morirà così sotto gli occhi dell’avvocato, che a quel punto penserà di poter tirare un sospiro di sollievo.

Il corpo senza vita dell’ostetrica verrà ritrovato da Güzide, che sospetterà che dietro questa vicenda possa nascondersi altro.

Oltan chiede il divorzio nelle prossime puntate Tradimento

Nel frattempo un’altra storyline vedrà coinvolti Oltan e Ipek. Quest’ultima – subito dopo aver perso il figlio che portava in grembo – riceverà una visita dell’avvocato del marito. Il legale la informerà dell’intenzione di Oltan di chiedere il divorzio.

Chi lo avrà informato che lei ha avuto un aborto? Ipek non avrà dubbi e sospetterà che possa essere stato Neva.

La donna chiederà al marito una seconda possibilità, ma lui la caccerà via con parole dure.

Tradimento, finale del 7 novembre: cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Anche per Tarik e Yesim arriverà il momento dell’udienza per il divorzio, e l’avvocato si dirà disposto a consentirle di continuare a vivere nella sua casa insieme alla piccola Oyku, a patto però che non ci siano altri uomini nella sua vita.

Per due unioni che si avvieranno all’epilogo, ce ne sarà una che invece sembrerà trovare nuova linfa: Tolga e Selin ritroveranno infatti un po’ di pace e sembreranno intenzionati a dare una seconda chance al loro matrimonio.

Ci saranno anche nuovi momenti di tensione, quando alcuni uomini entreranno nello studio legale di Sezai e riusciranno a sequestrare beni per un valore di circa 2 milioni di euro. Güzide non avrà dubbi sul fatto che – dietro a tutto questo – possa esserci lo zampino di Ipek. Ottenuta la proroga di 3 giorni, la giudice si metterà in contatto con Tarik per trovare un accordo. Sezai nel frattempo si troverà ad Avanos, nella sua casa di campagna. Quando Güzide lo verrà a sapere cercherà di recarsi fin là.