Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 17 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo Yesim, che cederà alle attenzioni di Dundar scatenando l’ira del marito Tarik. La sua vendetta sarà crudele: l’uomo, una volta ottenute le prove del tradimento, caccerà Yesim di casa.

Trame serali del 17 ottobre: Tarik scopre il tradimento di Yesim

Uno dei momenti clou della puntata sarà rappresentato da Tarik, il quale acquisirà prove incontrovertibili del tradimento di Yesim con Dundar. Le conseguenze delle sue scoperte saranno drammatiche; non solo caccerà Yesim di casa, ma si sentirà costretto a mentire alla figlia Oyku, facendole credere che la madre l’abbia abbandonata.

Ma le sorprese non sono finite: Umit confesserà di amare Yesim, e Kahraman farà importanti scoperte sul DNA di Ozan. Abbiamo già scoperto che quelle che ci attendono venerdì sera saranno, come spesso accade, puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo in dettaglio tutte le trame Tradimento del 17 ottobre.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Umit confessa di amare Yesim

Umit confesserà i suoi sentimenti per Yesim, rivelando che la sua intenzione di aiutare Tarik a scoprire l’infedeltà della moglie era motivata dal suo amore.

Umit avrà modo di scoprire che Yesim sta vedendo Dundar e riporterà immediatamente l’informazione a Tarik. Nel frattempo, Tarik ordinerà a Yesim di allontanare Ilknur dalla loro abitazione, richiesta che Yesim rifiuterà di esaudire. Non solo, ma chiederà anche oltre sette milioni per avviare un’attività ristorativa insieme a Umit.

Festa di compleanno con sorpresa nelle prossime puntate Tradimento

Un’altra storyline si sviluppa durante la festa di compleanno di Kahraman, dove si presenterà anche Kandriye.

Sarà in questa occasione che Kahraman rivelerà un’importante verità: Kandriye è la sua vera madre, mentre Tahir Dicleli risulta essere il suo padre biologico.

Tradimento, finale del 17 ottobre

Sezai vuole portare Ipek dalla polizia affinché confessi l’omicidio di Serra, ma Ipek lo implora di mostrarle pietà. La tensione cresce quando Yesim decide di incontrarsi in un hotel con Dundar. Umit, venuto a conoscenza di questo incontro, informa Tarik che si prepara a raggiungerli. Fingendosi un cameriere, l’uomo entra nella stanza e riprende la scena con il suo cellulare.

Tarik ha le prove del tradimento di Yesim, e prende una decisione drastica: caccia di casa sia Yesim che Ilknur. Poi dice a Oyku che sua madre l’ha abbandonata per trasferirsi in Australia.

Kahraman ottiene le prove necessarie per dimostrare che Ilgin e Necati hanno tentato di appropriarsi del DNA di Ozan per impossessarsi delle ricchezze degli Yenersoy.