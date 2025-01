Stasera – domenica 26 gennaio – la soap turca Tradimento (Aldatmak) torna nel consueto slot serale festivo di Canale 5. Dopo l’appuntamento di ieri pomeriggio ci attendono quattro nuovi episodi che prenderanno il via alle 21:30 e ci terranno compagnia fino alle 00:12 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, trame del 26 gennaio

Abbiamo lasciato ieri Oylum in ospedale incosciente, e la ritroveremo stasera ancora in uno stato preoccupante. Nella stanza della giovane ci saranno Güzide, Tarik e Yesim. Tra le due donne ci sarà un acceso confronto, durante il quale Yesim caccerà fuori dalla camera la madre della ragazza, impedendole di rientrare.

Per cercare di calmare le acque sarà costretto a intervenire Tarik.

Güzide determinata nelle prossime puntate Tradimento

La tensione tra Güzide e Yesim proseguirà anche fuori dall’ospedale. Subito dopo aver lasciato la stanza di Oylum infatti, la compagna di Tarik si recherà a casa della giudice per convincerla a concedere il divorzio al marito.

Güzide non si lascerà intimorire, e ribadirà a Yesim che questo non avverrà mai. Assisteremo così a una nuova concitata discussione tra le due donne.

Anticipazioni Tradimento puntate del 26 gennaio

Mentre la situazione tra Yesim e Güzide rischierà di degenerare, Ozan riceverà una bella notizia. L’uomo riuscirà infatti ad ottenere l’incarico di coordinatore di progetti in una grande azienda e sentirà di aver finalmente realizzato i suoi desideri in ambito lavorativo. Questo nuovo incarico rappresenterà infatti per lui la realizzazione di un sogno, e gli permetterà di iniziare a guardare il futuro con maggiore fiducia.

Anche per Umit ci saranno importanti novità in campo professionale. Il fratello minore di Güzide riuscirà ad aprire il suo laboratorio di cosmetici, ma ben presto si troverà a fare i conti con alcuni problemi legati al rifornimento dei prodotti.

Tradimento, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Sezai consegnerà a Guzide i documenti necessari per l’espatrio di Oylum. La giovane potrà così iniziare il percorso per diventare una ballerina famosa, grazie alla possibilità di studiare danza in una scuola americana. L’istituto newyorkese però le darà un ultimatum: se entro due giorni non si presenterà la sua iscrizione verrà annullata. La giovane rischierà di dover rinunciare al suo sogno, perché sembrerà che non vi siano biglietti aerei disponibili nel breve lasso di tempo concesso dalla scuola di New York.