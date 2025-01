Oggi – domenica 12 gennaio – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo settimo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:30 fino a mezzanotte circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: Yesim attira Tarik

Con un piano ben preciso, Yesim attira Tarik in una trappola sentimentale. Il suo stratagemma funziona alla perfezione e – non appena riceve il suo messaggio – lui corre da lei dimenticando tutto il resto. Nel frattempo Oylum – delusa e ferita – fa ritorno a casa, dove trova il conforto della famiglia.

Umit è davanti al televisore, e assiste con sollievo all’arresto di Tim. Il servizio giornalistico che mostra l’arresto del giovane fa tirare un sospiro di sollievo alla famiglia che – finalmente libera dall’incubo – può tornare finalmente a respirare un clima sereno. Intanto Oltan si confronta con Lara e le rivela di essere a conoscenza del suo inganno ai danni di Ozan e della finta morte di Kaan. Il ragazzo la minaccia dicendole che rivuole il suo milione di dollari.

Nel frattempo scopriamo che Burcu ha un video che ritrae Yesim mentre si accorda con il suo borseggiatore. Oltan si reca da Güzide e – con aria misteriosa – le consegna un fascicolo, chiedendole di farlo pervenire al giudice che sta seguendo il suo caso. La giudice prova a rifiutarsi, ma lui se ne va prima che lei possa farlo.

Ozan sotto pressione nei prossimi episodi Tradimento

Lara, terrorizzata, racconta a Kaan delle minacce ricevute da Oltan e dai suoi uomini, ma lui pensa che possa trattarsi di un inganno orchestrato da Ozan per recuperare il milione di dollari rubato.

Per mettere alle strette Ozan, Kaan si rivolge a Recai, un uomo senza scrupoli. Intanto anche Cemil continua a pressare il giovane, ricordandogli in continuazione il debito contratto e ormai prossimo alla scadenza. Ozan promette di saldare il debito entro due giorni, ma a un prezzo salato: un ulteriore aumento degli interessi graverà sul suo debito già consistente.

Con le spalle al muro, Ozan rivela a Tarik che il denaro non è stato investito come aveva affermato in un fondo coreano, ma è stato utilizzato per acquistare criptovalute, che gli hanno dato un profitto di centomila dollari. In questa “mezza verità” Ozan è supportato da Oltan, che conferma la sua versione dei fatti. Ozan gli ha comunque restituito il milione di dollari.

Tradimento, finale di stasera: Oylum a cena da Tarik e Yesim

Oylum viene invitata a un pranzo familiare a casa del padre, per conoscere finalmente sua sorella, Oyku. Naturalmente, all’incontro sarà presente anche Yesim. Mentre la donna e la piccola sono ansiose di ospitare la giovane, Oylum non è del tutto convinta ad accettare l’invito.

Mentre Ozan torna a casa dopo una serata con Mesut, viene brutalmente assalito da un gruppo di uomini che lo minacciano, ordinandogli di restituire immediatamente la macchina a Lara. Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Aldatmak.