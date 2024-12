Tradimento è la nuova serie tv turca che debutterà nel serale di domenica 1° dicembre su Canale 5. La soap con Vahide Perçin – indimenticata Hunkar in Terra Amara – si prepara a prendere il posto lasciato vacante da un’altra dizi turca (La Rosa della Vendetta). Ma cosa ci attende nella prima puntata della nuova serie?

Tradimento, prima puntata il 1° dicembre su Canale 5

Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete bene che Tradimento è il nuovo serial turco Mediaset, che andrà a prendere il posto de La Rosa della Vendetta. La nuova soap ha tutti gli ingredienti per conquistare i fans delle serialità turche: passioni, intrighi e tradimenti promettono di tenerci incollati davanti ai teleschermi.

Tra le news più “ghiotte” della nuova dizi turca c’è la presenza di Vahide Perçin, l’attrice che già in passato ha conquistato i fans italiani con il suo ruolo di Hunkar in Terra Amara. Perçin interpreterà Güzide in Tradimento, ovvero il giudice integerrimo attorno al quale si snoda tutta la trama.

Anticipazioni Tradimento, trame del 1° dicembre

Il giudice Güzide ha sempre pensato di vivere in una famiglia perfetta, ma il suo mondo crollerà miseramente quando scoprirà che ogni membro della sua famiglia – alla quale ha dedicato la vita – le starà mentendo. Niente sarà come la donna – un giudice tutto d’un pezzo – avrà sempre creduto. Troverà la forza di reagire?

Se il primo episodio della nuova soap turca di Canale 5 sarà incentrato sulla “presentazione” di quella famiglia solo all’apparenza perfetta, nel secondo inizieremo a vedere come tutto il mondo di Güzide inizierà a sgretolarsi sotto il peso delle continue menzogne.

Nel terzo episodio in onda stasera vedremo Tarik intento a destreggiarsi tra le sue due famiglie. Ognuna di queste ignorerà l’esistenza dell’altra, e il marito di Güzide sarà così il protagonista del primo grande inganno che a seguire sconvolgerà la vita della giudice. L’uomo affiderà al figlio Ozan un milione di dollari, da tenere nascosti per conto di Oltan.

A breve un altro colpo di scena minerà la “famiglia perfetta”. Nel quarto appuntamento di stasera assisteremo infatti al momento in cui Ozan deciderà di dimettersi dal lavoro e cedere alla tentazione di soldi facili. Il ragazzo subirà l’influenza dell’amico Kaan, che lo convincerà a investire in criptovalute tutti i soldi che il padre gli aveva assegnato. Ovviamente lo farà di nascosto, e questo sarà solo il primo di una lunga serie di inganni.

Nell’ultima puntata Tradimento di stasera vedremo Güzide intenta a preparare i festeggiamenti per il 30esimo anniversario di nozze con Tarik, mentre Ozan sarà sul punto di farsi prendere dal panico all’idea di aver sperperato i soldi che il padre gli aveva affidato.

Tradimento, prima puntata: quando in TV?

Come anticipato questo nuovo serial turco andrà in onda la domenica in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Per il primo appuntamento – fissato per il 1° dicembre – la rete del Biscione ha previsto la messa in onda di cinque episodi che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:08 circa.

Dopo la messa in onda in chiaro tutti gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.