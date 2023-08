Tra le onde delle Hawaii è una commedia sentimentale che piacerà agli inguaribili romantici anche se, va precisato, si tratta di un film piuttosto banale e zuccheroso, forse neanche del tutto credibile e, comunque, tutt’altro che un capolavoro.

Tuttavia in una calda serata estiva casalinga una pellicola leggera e scacciapensieri ci sta tutta: vi ricordiamo che va in onda Mercoledì 2 Agosto su Rai Uno in prima serata (ore 21.25 circa).

Tra le onde delle Hawaii: la trama in breve e gli interpreti principali

Emma è una giovane e talentuosa chef che sta attraversando un periodo di crisi in quanto profondamente delusa da Garrett, suo capo al lavoro e anche suo compagno nella vita. Per tentare di superarlo, si reca alle Hawaii per una vacanza ospite dell’amata zia June. Sulle spiagge paradisiache dell’isola conosce un affascinante istruttore di surf che la aiuta a ritrovare l’equilibrio perduto.

I ruoli dei protagonisti sono affidati a Lacey Chabert e Ektor Rivera.

Le curiosità sul film

Tra le onde delle Hawaii è un film del 2022 diretto da Lee Friedlander. Ecco alcune curiosità: