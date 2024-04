Annalisa, ieri 29 aprile 2024, durante l’ennesimo sold out, ha chiuso il suo tour di live Tutti nel Vortice Palasport. La cantante ora si prepara al suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio, mentre in estate sarà impegnata con Tutti nel Vortice Outdoor, una serie di concerti in festival prestigiosi (Di seguito le date).

Annalisa chiude il suo tour: “Sinceramente” un’annata “Bellissima”

Prendendo in prestito il titolo di una sua celebre canzone, possiamo affermare che questa è un’annata “Bellissima” per Annalisa. I live tutti sold out, il suo brano di Sanremo 2024 diventato l’ennesimo tormentone, tanto da essere la canzone con il maggior numero di streaming raccolti in 24 ore in Italia su Spotify, debuttando al 95esimo posto nella Billboard Global 200, permettendo alla cantante italiana di diventare la prima donna italiana a entrare nelle prime 100 posizioni della classifica. “Sinceramente” è inoltre il brano di una solista più veloce a raggiungere il doppio disco di platino con sole 6 settimane.

Dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi fino ad oggi, Annalisa di strada ne ha fatta tanta. Un’artista che ha avuto la capacità di aspettare il momento giusto per “esplodere” musicalmente parlando.

Noi di SuperGuidaTv abbiamo seguito in questi anni la sua carriera. Siamo stati ai suoi live, l’abbiamo intervistata in vista del Festival di Sanremo 2024, e abbiamo capito che lei è fatta per la musica, per stare su quel palco. Guardarla esibirsi durante un concerto regala allo spettatore la voglia di salire su quel placo per cantare e ballare insieme a lei.

Annalisa all’Arena di Verona

A dimostrazione del successo di Annalisa c’è anche il fatto alla data del suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio che è ufficialmente già sold out è stata aggiunta un’altra data con un nuovo appuntamento fissato per il 20 maggio.

Le date del tour estivo Outdoor

Il primo live di Annalisa all’Arena di Verona è previsto per il 14 maggio. In estate la cantante sarà impegnata con Tutti nel Vortice Outdoor, una serie di concerti in festival prestigiosi. Ecco di seguito le date:

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL