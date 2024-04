Torna l’appuntamento con E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 30 aprile 2024.

Martedì 30 aprile 2024 dalle ore 21.25 Bianca Berlinguer è pronta a fare compagnia ai telespettatori di Rete4 con una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice si occuperà dei temi e degli argomenti più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di grandi ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata le prossime elezioni europee a pochi giorni dall’annuncio della scesa in campo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e i leader di quasi tutti i principali partiti hanno deciso di candidarsi. La sfida al voto europeo è ufficialmente cominciata, ma non mancano le polemiche tra cui la candidatura del Generale Vannacci.

È sempre Cartabianca, ospiti: in collegamento c’è Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 30 aprile 2024 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer torna anche la sanità. Prosegue l’emergenza della sanità in Italia tra lunghe liste d’attesa, carenza di personale e strutture non adeguate in un Paese. Oramai la situazione è sempre più fuori controllo nel nostro paese dove si registrano livelli di assistenza sanitaria non uniformi e diversificati tra regione e regione.

Infine focus anche sul discusso decreto Pnrr, che è diventato legge dando il via libera alle associazioni Pro Vita nei consultori: abortire in Italia sarà sempre più difficile? A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura. Ecco alcuni degli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine immancabile il collegamento con Mauro Corona per il confronto a distanza con padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

