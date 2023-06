C’è grande attesa per l’edizione numero 110 del Tour de France. La prima tappa, prevista per sabato 1 luglio 2023, partirà e arriverà a Bilbao. La Grande Boucle si concluderà, dopo 21 tappe, domenica 23 luglio a Parigi. Scopriamo insieme chi sono i corridori che vi partecipano (tra squadre e favoriti) e dove sarà trasmesso in tv (in streaming e in chiaro).

Tour de France 2023: le 21 Tappe e il percorso

Saranno 21 le tappe di questa edizione del Tour de France che partirà dalla Spagna, sabato 1 luglio. Il trittico nei Paesi Baschi si apre con un anello da 3300 metri di dislivello nei dintorni della città di Bilbao. In totale la corsa ciclistica più attesa dell’anno coprirà 3.404 km. Nel programma sono previste otto tappe pianeggianti, quattro collinari, una cronometro e otto di montagna, con la più attesa sul Puy de Dôme alla nona tappa. Il tour arriva in Francia in un momento particolare dati i tumulti scoppiati dopo l’uccisione di un 17enne da parte di un poliziotto a Nanterre.

1^ tappa: sabato 1 luglio, Bilbao – Bilbao 182 km (partenza 12.30, arrivo 17.20 circa)

2^tappa: domenica 2 luglio, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián 208,9 km

3^tappa: lunedì 3 luglio, Amorebieta-Etxano – Bayonne 187,4 km

4^ tappa: martedì 4 luglio, Dax – Nogaro 181,8 km

5^tappa: mercoledì 5 luglio, Pau – Laruns 162,7 km

6^tappa: giovedì 6 luglio, Tarbes – Cauterets-Cambasque 144,9 km

7^ tappa, venerdì 7 luglio Mont-de-Marsan – Bordeaux 169,9 km

8^ tappa, sabato 8 luglio Libourne – Limoges 200,7 km

9^tappa, domenica 9 luglio Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 182,4 km

Lunedì 10 luglio, riposo a Clermont-Ferrand

10^tappa, martedì 11 luglio Vulcania – Issoire 167,2 km

11^tappa, mercoledì 12 luglio Clermont-Ferrand – Moulins 179,8 km

12^ tappa, giovedì 13 luglio Roanne – Belleville-en-Beaujolais 168,8 km

13^ tappa, venerdì 14 luglio Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombie 137,8 km

14^ tappa, sabato 15 luglio Annemasse – Morzine 151,8 km

15^ tappa, domenica 16 luglio Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc 179 km

Lunedì 17 luglio, riposo a Saint-Gervais Mont Blanc

16^ tappa, martedì 18 luglio Passy – Combloux 22,4 km Cronometro

17^ tappa, mercoledì 19 luglio Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel 165,7 km

18^ tappa, giovedì 20 luglio Moûtiers – Bourg-en-Bresse 184,9 km

19^ tappa, venerdì 21 luglio Moirans-en-Montagne-Poligny 172,8 km

20^ tappa, sabato 22 luglio Belfort- Le Markstein 133,5 km

21^ tappa, domenica 23 luglio Saint-Quentin-en-Yvelins – Paris (Champs-Élysées) 115,1

Le squadre e i corridori italiani

In totale partecipano al giro 22 squadre, ognuna di esse ha 8 corridori. Tra i 176 corridori del Tour de France 2023 vi sono solo 7 italiani: Matteo Trentin (UAE Emirates), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Gianni Moscon (Astana Qazaqstan), Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny), Alberto Bettiol (Education EasyPost), Luca Mozzato (Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies).

Queste le squadre World Tour: AG2R Citroën Team (Fra), Alpecin Deceuninck (Bel), Astana QazaQstan (Kaz), Bora-Hansgrohe (Ger), EF Education-Easypost (Usa), Groupama-FDJ (Fra), Ineos Grenadiers (Gbr), Intermarché-Circus Wanty (Bel), Jumbo-Visma (Ola), Movistar (Spa), Soudal Quick-Step (Bel), Arkea-Samsic (Fra), Bahrain Victorious (Bah), Cofidis (Fra), Team DSM (Ola), Jayco AlUla (Aus), Trek-Segafredo (Usa), UAE Team Emirates (Uae). Squadre Professional: Lotto dstny (Bel) e TotalEnergies (Fra). Wild-card: Israel-Premier Tech (Isr), Uno-X Pro Cycling Team (Nor).

I favoriti per la maglia gialla del Tour de France 2023

In lotta per la maglia gialla ci sono il vincitore di 2 Tour de France consecutivi (2020-2021), Tadej Pogacar, e il campione in carica Jonas Vingegaard. Il danese è in un ottimo momento di forma quest’anno dato che ha conquistato anche il Gran Camiño, Giro dei Paesi Baschi e il Giro del Delfinato. Occhio anche allo spagnolo Enric Mas, l’australiano Jai Hindley e il colombiano Egan Bernal. Tra i velocisti per la conquista della maglia verde, il favorito è il belga Jasper Philipsen dell’Alpecin-Deceuninck.

Dove vederlo in TV e Streaming in chiaro

La prima tappa del Tour de France si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 con orario d’arrivo previsto per le 17.20 e telecronaca di Andrea De Luca e Stefano Garzelli. La Rai infatti copre totalmente l’evento sul canale Rai Sport HD e in quella fascia oraria la diretta si sposta su Rai2. Al termine della tappa, verso le 17.30 sempre su Rai 2, toccherà a Francesco Pancani e ai suoi ospiti analizzare quanto successo in ‘Tour replay’. Su RaiSport HD, alle 20.00 andrà in onda Tour di sera (sintesi di mezz’ora della tappa) e a mezzanotte la replica con Tour di notte.

A trasmettere il Tour è anche la piattaforma a pagamento Eurosport 1 HD dalle 12:00, canale 210 del pacchetto Sky. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00.