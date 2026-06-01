Quattro Matrimoni, programma molto seguito dedicato al giorno delle nozze, sta tornando. Anche quest’anno ci sarà Costantino della Gherardesca a commentare l’agguerrita competizione tra spose, pronte a mettersi l’una contro l’altra in numerose sfide. L’appuntamento è previsto da domenica 31 maggio su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco tutto quello che sappiamo.

Torna Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca: tutte le informazioni

Lo spietato format di Sky Original prodotto da Banijay Italia è pronto per una nuova edizione. Anche quest’anno le protagoniste di ciascuno dei sei episodi saranno quattro spose. Ognuna di loro verrà invitata ai matrimoni delle altre per giudicare le quattro categorie. Con un voto da 0 a 10, le spose dovranno dire la loro su abito, cibo, location e l’evento in generale.

Al termine di ogni giornata le spose sveleranno i loro voti, dovendo tener testa alle critiche e recriminazioni delle spose avversarie. Le votazioni daranno vita a una classifica provvisoria, che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una delle spose, con l’aggiunta di 10 preziosi punti.

Come sempre, a determinare la fine della competizione sarà l’arrivo di una lussuosa limousine, che avrà all’interno solo il marito della sposa vincitrice. Il premio per la coppia che avrà trionfato in ogni episodio sarà il viaggio per la loro luna di miele.

Nel primo episodio, in arrivo domenica 31 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, si sfideranno quattro spose che hanno deciso, nel giorno del matrimonio, di mettere in mostra le loro passioni. Le protagoniste sono Katiuscia, 32 anni di Cosenza, amante dei viaggi in coppia in giro per il mondo; Eleonora, 32enne di Pesaro, che porterà nel suo matrimonio il suo amore per l’Irlanda e le sue tradizioni; Helen, 31enne di origini colombiane, che cercherà di arricchire la sua cerimonia con omaggi sudamericani e i travolgenti balli latini; e infine Samantha, 29enne padovana, con un matrimonio dall’atmosfera ispirata a un black elegant party.