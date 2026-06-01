Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 1 giugno 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 giugno 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si prospetta una giornata impegnativa, soprattutto sul lavoro, dove sarà fondamentale mantenere la calma e non alimentare tensioni inutili. Se negli ultimi giorni ci sono stati contrasti o discussioni, meglio evitare nuove polemiche e rimandare i chiarimenti più importanti ai prossimi giorni. In amore cresce il bisogno di stabilità e rassicurazioni, ma attenzione a non forzare situazioni che richiedono ancora tempo. Anche il fisico chiede una pausa!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Al via una fase di recupero importante che vi permette di tornare protagonisti, soprattutto sul lavoro. Le vostre intuizioni si rivelano vincenti e potrebbero arrivare proposte interessanti oppure sbloccarsi situazioni rimaste ferme da tempo. In amore il clima è positivo: i single hanno un fascino speciale e possono fare incontri intriganti, mentre le coppie ritrovano serenità e complicità. Bene anche la salute, con energia e vitalità in netto miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna favorisce il segno e regala energia, voglia di comunicare e nuove occasioni nei rapporti professionali. È il momento giusto per presentare idee, avviare collaborazioni e dare spazio ai nuovi progetti. In amore avete bisogno di chiarezza: affrontate eventuali tensioni con sincerità e calma. La forma fisica è buona, ma cercate di non esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata porta un po’ di nervosismo e sensibilità in più. Sul lavoro conviene evitare discussioni e riflettere bene prima di parlare, soprattutto con colleghi o superiori. Anche in amore è meglio non riaprire vecchie questioni e cercare maggiore comprensione verso il partner. La stanchezza si fa sentire: concedetevi relax e una serata tranquilla per recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi è una giornata piena di forza e determinazione. Nel lavoro la vostra leadership viene apprezzata e potreste ottenere conferme importanti. Le stelle favoriscono anche l’amore, con passione e voglia di vivere emozioni intense. Le coppie rafforzano il legame, mentre i single possono fare incontri interessanti. Ottima la salute e la resistenza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro è importante valutare ogni dettaglio prima di prendere decisioni importanti. In amore potreste apparire più freddi o distaccati a causa delle preoccupazioni quotidiane: cercate di lasciarvi andare un po’ di più. Lo stress accumulato provoca tensioni muscolari, quindi ritagliatevi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ il momento di ritrovare equilibrio e serenità. Sul lavoro possono esserci piccoli rallentamenti o cambi di programma, ma riuscirete a gestire tutto con diplomazia. In amore serve prudenza, soprattutto se state conoscendo una persona nuova. Dal punto di vista fisico evitate sforzi eccessivi e fate attenzione all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro riuscirete a risolvere problemi rimasti aperti da tempo, dimostrando le vostre capacità. In amore arrivano emozioni intense: le coppie possono fare progetti importanti, mentre i single potrebbero vivere un incontro speciale. Ottima la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cresce il desiderio di cambiamento e libertà, ma non perdere la concentrazione sugli impegni quotidiani. Sul lavoro servono attenzione e concretezza per evitare distrazioni. In amore avete bisogno di nuovi stimoli: parlate apertamente con il partner se sentite il peso della routine. Fate attenzione alla stanchezza e cercate di dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giornata molto positiva. Sul lavoro arrivano soddisfazioni, riconoscimenti o miglioramenti importanti dopo mesi di impegno. In amore cresce la stabilità e chi è single può ritrovare fiducia nei sentimenti. La salute è ottima e vi sentite forti e motivati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sul lavoro è importante valutare bene ogni scelta prima di fare investimenti o firmare accordi. In amore potrebbero nascere tensioni legate al bisogno di indipendenza. Per stare meglio staccatevi dalla tecnologia e dedicate più tempo alla natura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni sono al centro della giornata. L’intuito vi aiuta a fare le scelte giuste, soprattutto sul lavoro, dove riuscirete ad anticipare situazioni e opportunità. In amore è il momento ideale per dichiarare i vostri sentimenti o rafforzare il rapporto di coppia. Il benessere psicofisico migliora grazie a una maggiore serenità interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.