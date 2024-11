Little Big Italy sta per tornare con una nuova ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero. Il programma, condotto dal ristoratore Francesco Panella, è arrivato alla settima stagione. Scopriamo insieme le anticipazioni e quando andrà in onda.

Little Big Italy, arriva la settima stagione: quando in tv

Da Bali a Singapore, passando per il Vietnam fino alla Finlandia. Sono queste le mete culinarie della settima stagione di Little Big Italy. Il programma mostra in ogni puntata una città diversa e vede Francesco Panella cercare il ristorante in grado di offrire la migliore cucina italiana. La settima stagione di Little Big Italy andrà in onda lunedì 4 novembre 2024 in prima serata, alle ore 21.30, sul Nove.

Scopo del programma è mostrare le bellezze delle città nel mondo e la loro cucina. In ogni luogo, il ristoratore e conduttore Francesco Panella incontra numerose famiglie italiane che hanno deciso di lasciare l’Italia per creare le loro imprese all’estero, diventando così i portavoce del gusto e della tradizione del nostro paese. In questa settima stagione, Panella sarà guidato da tre italiani alla scoperta dei loro ristoranti preferiti che propongono la cucina del bel paese. Vedremo alcune località che si trovano nella costa di Bali in Indonesia, Ubud (sempre in Indonesia), Singapore, Hanoi (in Vietnam) e Hong Kong. La stagione finirà a Helsinki, in Finlandia.

Alla scoperta della cucina italiana in giro per il mondo! 🇮🇹 Da lunedì 4 novembre, non perdere #LittleBigItaly in prima serata su #NOVE, con @panellafra. Un viaggio tra sapori autentici e storie italiane straordinarie! pic.twitter.com/EuoCXMOlH9 — NOVE (@nove) October 27, 2024

La novità del programma culinario

Little Big Italy è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery ed è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Il format resta invariato in questa settima stagione ma da quest’anno si aggiunge una novità: il gettone tricolore. A essere giudicati non saranno i piatti ma i singoli ristoratori che devono dimostrare la loro conoscenza della cucina italiana. Il migliore riceverà un gettone che corrisponde a un bonus. Un modo per rendere la sfida ancora più avvincente.