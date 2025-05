Chi sono i finalisti di Amici 24? Durante la lunga serata della Finale sono stati eletti i finalisti del talent di Maria De Filippi. Ad aver la meglio sono stati, per ora, tre ballerini. I cantanti dovranno sudarsela ancora un po’. Cosa è accaduto? Ecco tutti i nomi dei ragazzi che accedono alla finalissima di domenica 18 maggio 2025, una finalissima che andrà in onda in diretta su Canale 5.

Chi sono i finalisti di Amici 24? Ecco i loro nomi

Durante la prima manche della Semifinale a vincere è stata la squadra dei Petti-Lo. Francesco, Nicolò e TrigNO si sono sfidati per ottenere la maglia oro. I due cantanti hanno portato a casa una bellissima esibizione. Francesco, però, con una variazione classica, ha ottenuto ben tre sì dai giurati. Il ballerino, voluto da Emanuel Lo, ma particolarmente apprezzato anche da Alessandra Celentano, è stato così il primo a prendere la maglia oro.

Seconda a ottenere la maglia? Un’altra ballerina. Si tratta di Alessia. Per la gioia della maestra Celentano che ha messo in luce due delle sue sfaccettature e tutta la sua versatilità.

Terza maglia oro? L’ha presa Daniele. Il ballerino non credeva di poter battere Antonia e aveva paura di dover andarsene a casa.

Cantanti al ballottaggio: cosa è accaduto dopo?

In uno studio vuoto, con Maria e i giudici, ma soprattutto con i tre cantanti: si è deciso chi di loro si sarebbe aggiunto ai primi tre finalisti. Maria De Filippi ha spiegato che i posti in Finale erano prestabiliti. Cristiano, emozionato, e in difficoltà, ha spoilerato subito che due di loro sarebbero andati in finale. Amadeus ha detto loro che se fosse ancora il direttore artistico di Sanremo avrebbe preso tutti e tre perché uno di loro ha uno stile diverso e vorrebbe tanto lavorare con ciascuno di loro.

Il primo cantante ad approdare in finale? Trigno! Voluto da tutti i giudici, soprattutto per il suo percorso. La seconda cantate è stata Antonia. A votarla sono stati Cristiano e Amadeus.

Maria ha speso bellissime parole per Nicolò, sottolineandone l’auto controllo e la grande educazione.