Gianni Ippoliti torna alla guida di “Genitori, che fare?”. Il programma, che mostra il punto di vista dei genitori con temi incentrati sulla famiglia, giunge alla seconda stagione. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda.

Genitori, che fare? con Gianni Ippoliti: quando in tv

Uno strumento di riflessione per i genitori ma anche un modo di vedere diversi punti di vista su temi legati alla famiglia. Genitori, che fare? è stato confermato per una seconda stagione che vede ancora una volta alla guida del programma Gianni Ippoliti. Ma quando andrà in onda in tv? L’appuntamento è previsto tutte le domenica, alle ore 17.15, su Rai2.

Il talk show si propone di affrontare in modo approfondito le sfide contemporanee legate al disagio giovanile. In studio sono infatti presenti genitori, figli ed esperti del settore che discutono e si confrontano su temi di grande rilevanza sociale. Nella prima puntata per esempio si è parlato di bullismo e il cyberbullismo, con Maria Luisa Iavarone, ordinario di Pedagogia Sperimentale all’Università di Napoli “Parthenope”; Giuseppe Carmelo Lavenia, psicologo e psicoterapeuta; Giovanna Pini, pedagogista e presidente del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop.

Cosa vedremo, le anticipazioni

Nelle varie puntate di Genitori, che fare? verranno trattati alcuni argomenti delicati come le dipendenze da droghe, alcol e tecnologia, fornendo al pubblico strumenti scientifici e approcci obiettivi per comprendere e gestire queste problematiche complesse.

Un dibattito costruttivo che vuole dare un sostegno concreto alle famiglie cercando di dare risposte alle domande che si pongono i genitori. La presenza di esperi del settore fornirà informazioni chiare e aggiornate, oltre che consigli utili per affrontare le differenze generazionali. Un appuntamento pensato per offrire strumenti di riflessione e dialogo a genitori, educatori e ragazzi.

Il talk show è un programma di approfondimento della Direzione Approfondimento Rai per la regia di Francesca Taddeini.