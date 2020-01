Grande attesa per il ritorno sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset del preserale “Avanti Un altro!”, con al timone il consolidato duo costituito da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Torna l’inimitabile Game Show di canale 5 “Avanti Un Altro!” con Bonolis e Laurenti

Da lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 18.45 approda sugli schermi di canale 5, “Avanti un altro!”. Anche se è la festa dell’Epifania, dove notoriamente i palinsesti vengono stravolti da programmazioni diverse, stavolta rientra in gioco uno dei preserali più amati di sempre, della rete del Biscione: Avanti un Altro!

Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per la nona stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti.

Come da tradizione, in ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria, in un clima di grande allegria e spensieratezza.

Avanti Un altro!: tutti i personaggi del salottino del game show di canale 5

Prerogativa unica del game show, è il “salottino” popolato da personaggi strani e bizzarri e particolarmente originali, che di volta in volta pongono ai concorrenti domande scelte da loro, secondo le proprie passioni e interessi.

Ma quali sono i personaggi che abiteranno questo mini-mondo straordinario? Andate avanti nella lettura e scopriremo assieme i personaggi storici, così come le novità.

Al timone del popolato salotto ci sarà Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Inoltre, tra i personaggi storici, ci saranno:

la dottoressa Maria Mazza ,

, lo iettatore Franco Pistoni ,

, il bonus Daniell Nillson

e la bona sorte Francesca Brambilla.

Una importante novità è costituita dalla nuova Bonas che quest’anno avrà il volto di Sara Croce.

Sara Croce, nuova Bonas: chi è e come la conosciamo

Sara Croce ha 21 anni, giovanissima, ma ha avuto alcune esperienze in tv: già Madre Natura nella scorsa edizione di Ciao Darwin 8, capitanato sempre dal duo straordinario Bonolis- Laurenti.

La Croce, prende il posto di Laura Cremaschi nel ruolo della Bonas, tra i personaggi più iconici di Avanti un Altro! Ma la modella ha anche partecipato a Miss Italia 2017. Inoltre questa estate è balzata agli onori della cronaca rosa, per il flirt con Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Tra le novità, la youtuber Follettina Creation che si è fatta conoscere sul web per la sua simpatia pur non avendo le misure da pin up delle bellone a cui siamo abituati.

Il mini mondo di Avanti un altro!: dove nasce e dove vengono arruolati i personaggi

Tutti personaggi che si alternano nel programma sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutt’Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, dei personaggi e del pubblico.

Un lavoro lungo e certosino che alla fine, porta alla luce quelli che sono i reali protagonisti dello show, che contribuiscono con la loro stravaganza e simpatia, alla riuscita della trasmissione.

Fermo restando che l’anima del programma sono la verve e la spigliatezza del conduttore Paolo Bonolis affiancato dal fedele amico, Luca Laurenti. I due, sarebbero in grado di intrattenere anche restando in silenzio.

Il gioco finale una vera scommessa per chi vi partecipa!

Assolutamente avvincente la sfida che incorona il campione della puntata, nel gioco finale. Divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, deve dare 21 risposte sbagliate. Una sfida da vivere tutta d’un fiato grazie, anche alla velocità delle domande, declinate a raffica da Bonolis (bravissimo anche in questo), che ti fa stare incollato al teleschermo!

Il format di “Avanti un altro!”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.