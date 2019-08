Questa sera andrà in scena Torino-Wolves, andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League. I granata devono vincere per sperare di ottenere il pass per i gironi. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming gratis.

Torino-Wolves tv: tutte le informazioni

Tutto pronto per Torino-Wolves, ultimo turno preliminare di Europa League. È la serata dei granata, la squadra di Mazzarri si gioca tutto nella sfida contro gli inglesi. Il match sarà trasmesso in tv sui canali Sky. L’emittente televisiva di Murdoch detiene i diritti dell’Europa League e trasmetterà, a partire dalle 21:00, il match della squadra granata. Per chi invece volesse seguire tutte le sfide dell’Europa League, potrà sintonizzarsi sul canale che trasmette la Diretta goal.

Torino-Wolverhampton potrà essere seguita anche in streaming gratis. I clienti Sky, infatti, potranno seguire il match di Europa League scaricando l’applicazione Sky Go, cliccare sul canale e vedere la partita da pc, tablet o smartphone.

Torino-Wolves formazioni: Mazzarri punta sul tridente

Walter Mazzarri schiererà l’undici migliore contro il Wolves. La partita è troppo importante e vincerla significherebbe ottenere una piccola speranza di passare il turno.

Il tecnico granata punta nuovamente sul tridente con Belotti, Zaza e Iago Falque. In difesa dovrebbe essere preferito nuovamente Bremer a Djidji. A centrocampo, invece, Baselli ha recuperato dall’infortunio e giocherà titolare insieme a Meitè. Dall’altra parte, anche il Wolves schiererà il migliore undici a disposizione di mister Nuno Espirito Santo. Non dovrebbe partire dal primo minuto Patrick Cutrone, trasferitosi in estate dal Milan al Wolverhampton. In attacco ci sarà il tandem formato da Jota e Jimenez.

Queste le probabili formazioni di Torino-Wolves:

Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ansaldi, Baselli, Meitè, De Silvestri; Zaza, Iago, Belotti; all. Mazzarri

Rui Patricio; Coady, Bennett, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota; all. Espirito Santo

