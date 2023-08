Tori Spelling, la Donna di Beverly Hills 90210, è caduta in disgrazia dopo il divorzio. La star di Hollywood, paparazzata dai settimanali di gossip americani tra cui il Daily Mail, è costretta a vivere in un camper con i suoi cinque figli.

Tori Spelling vive in un camper con i figli: cosa è successo alla star di Beverly Hills 90210?

“Ha problemi economici“. Una fonte interna a ETOnline ha rivelato i motivi che hanno costretto Tori Spelling a lasciare la sua casa a Los Angeles per vivere in un camper con la famiglia. Dopo il divorzio dall’ex marito Dean McDermott, la Donna Martin di Beverly Hills 90210 sta vivendo un momento di grande difficoltà. Dopo l separazione, l’attrice dalle pagine di TMZ aveva dichiarato di “essere felice e in pace con se stessa”, nonostante fosse costretta a vivere in un motel dopo aver lasciato la sua casa infestata dalla muffa. Qualcosa però è andato storto, visto l’attrice dal motel è passata a vivere in un camper nel parcheggio nella contea di Ventura, in California, a causa di “problemi economici”.

A pubblicare le foto dell’attrice e dei suoi cinque figli in un camper è stato il Daily Mail; le immagini parlano chiaro e mostrano la Spelling intenta a sistemare degli oggetti indispensabili per la sua nuova vita in un camper. Intanto una fonte interna al tabloid Entertainment Tonight ha rivelato: “il problema della muffa è vera, però è stato difficile per lei trovare un posto dove stare durante questo periodo perché la sua situazione economica non è delle migliori. Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli”

EXCLUSIVE: #ToriSpelling is seen staying in an RV at a California campsite with her five kids – after former TV star was spotted bedding down at $100-a-night motel amid split from #DeanMcDermott https://t.co/pWz7COqd1z — ĿЄßĪИÐЄR™ (@LeBinderxo) August 2, 2023

Tori Spelling, la parabola economica di Donna Martin di Beverly Hills 90210

La vita di Tori Spelling è indubbiamente cambiata dopo la separazione dal marito Dean McDermott. La star di Beverly Hills 90210 non ha trascorso un buon periodo e a peggiorare la situazione anche alcuni problemi di salute personale e dei suoi figli. Inizialmente credeva fosse legato alla presenza a scuola dei figli per poi scoprire che a farli ammalare ripetutamente era la presenza della muffa in casa.

“È difficile sradicare una famiglia numerosa, soprattutto quando tutti si sentono male e sono a letto. Ma ora lasceremo la casa il prima possibile. Cerchiamo un Airbnb o Vrbo o un hotel finché non riusciamo a capire cosa fare. Siamo solo affittuari, quindi sembra che anche il trasloco sia nel nostro futuro imminente” – ha raccontato l’attrice ai milioni di follower su Instagram. A distanza di qualche mese la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, visto che l’attrice sta vivendo in un camper con i cinque figli. Il tracollo economico è vicino?