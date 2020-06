In diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma, Carlo Conti presenta un nuovo show. La trasmissione a cui ci riferiamo si chiama Top Ten e vi abbiamo già dato notizia di cosa tratta e come sarà strutturata. E’ un programma basato sulle classifiche che mette in sfida due squadre (ciascuna composta da tre vip) che devono riempire le posizioni di classifiche di ogni genere, legate alla cultura pop italiana: dai dischi più venduti ai nomi più diffusi… e via di seguito.

Top Ten: anticipazioni e ospiti di venerdì 12 giugno

Venerdì 12 giugno dalle frequenze del primo canale di Viale Mazzini torna in tv l’amatissimo conduttore toscano Carlo Conti che a causa del lockdown ha dovuto sospendere la Corrida e fermarsi per quasi due mesi a causa della pandemia da covid- 19. Ora con la Fase 3 e la lenta ripresa di un po’ tutte le attività anche Conti torna in prima serata su Rai 1 con un programma nuovo di zecca: Top Ten con una suddivisione in due squadre con elementi vip.

Per questa settimana le due squadre saranno composte dai seguenti vip:

1°SQUADRA

Nella prima squadra ci saranno l’attore e comico Alessandro Siani, l’attrice e showgirl Serena Autieri e l’attore Cristian De Sica.

2° SQUADRA

La seconda squadra invece sarà composta dal conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, dall’attore e intrattenitore Nino Frassica e l’attrice Maria Chiara Giannetta nota per il ruolo del capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo.

Ospiti della serata il ct Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Come vi abbiamo già detto il programma parlerà di classifiche, non solo musicali ma di ogni genere di classifica. I personaggi delle due squadre dovranno indovinare le posizioni delle varie classifiche in modo da poter guadagnare punti e quindi portare la squadra alla vittoria.