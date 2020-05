A giugno sulle frequenze della tv pubblica andrà in onda il nuovo programma di Carlo Conti. Orfano della Corrida, che è stata sospesa a causa della pandemia da Covid19 tornerà ad intrattenere il pubblico di Rai 1 con un programma nuovo di zecca di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Top Ten, è questo il nome del nuovo programma di Carlo Conti in onda su Rai 1

Il conduttore toscano quindi torna in onda dopo lo stop a causa del coronavirus: da venerdì 12 giugno in prima serata su Rai 1 sarà il padrone di casa di una nuova trasmissione basata sulle classifiche.

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, sta cercando di organizzare dei palinsesti ad hoc per tenere accesa la rete e non farla “annegare” in un mare di repliche.

Ma veniamo al programma di Conti, come sarà strutturato? Il programma verrà trasmesso dallo studio della Corrida: verrà utilizzata buona parte della scenografia e naturalmente saranno rispettate tutte le norme previste dal protocollo sanitario affinchè il programma sia in sicurezza. Quindi niente pubblico in studio e distanziamento sociale fra gli ospiti che interverranno.

Top Ten: suddivisione in due squadre con elementi vip

Come vi abbiamo già detto il programma parlerà di classifiche, non solo musicali ma di ogni genere di classifica. Le squadre che si sfideranno saranno due e saranno composte da personaggi noti, i cosiddetti vips.

I personaggi quindi, dovranno indovinare le posizioni delle varie classifiche in modo da poter guadagnare punti e quindi portare la squadra alla vittoria.

Le classifiche spazieranno su più temi e si potrà chiedere ai concorrenti, ad esempio la classifica dei dieci brani più venduti del 1985 oppure le 10 automobili più vendute nel 1970, o le 10 pubblicità più viste negli anni 80 oppure ancora si menzioneranno 10 calciatori e si chiederà di metterli in ordine per altezza e così via.

Alcuni dei protagonisti delle classifiche saranno presenti in studio

E’ previsto nel corso del programma che alcuni protagonisti delle classifiche possano essere presenti in studio. Insomma, le classifiche si possono fare su tutto e quindi prevediamo che il programma di Conti, nonostante non abbia pubblico possa interessare il pubblico a casa e ottenere così un ottimo consenso in termini di ascolto.

Top Ten dovrebbe andare in onda per 4 puntate a partire da venerdì 12 giugno, ma è necessario che la task force Rai che si occupa delle misure anti-coronavirus, dia il via per la messa in onda.

Ad ogni modo voi segnate in agenda il 12 giugno per una serata, in allegria, diversa e con un richiamo al passato che non guasta.

Ci sarete?