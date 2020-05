Carlo Conti sta per tornare in tv dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo. Torna a giugno su Rai 1 nelle vesti dj”, per un programma nuovo di zecca. Ma di che si tratta? Scopriamolo insieme…

Carlo Conti torna in tv a Giugno su Rai 1 con un nuovo programma

La pandemia ci ha fatto perdere la normalità anche per ciò che riguarda i programmi televisivi: niente pubblico, niente ospiti o se ci sono, con distanziamento sociale. E per quei programmi dove il pubblico è essenziale, come ad esempio “La Corrida” è arrivato immediatamente lo stop e quindi l’interruzione della messa in onda.

Ma dopo due mesi di fermo e di stop il conduttore fiorentino tornerà sugli schermi di Rai 1, con un nuovo programma nelle vesti di Dj. De resto, Conti all’inizio della sua carriera è proprio quello che ha fatto! Per cui tornerà a vestire i panni del deejay che ha già ricoperto in gioventù.

Conti riparte in estate, ma già l’8 maggio presenterà i David di Donatello

Dopo un arresto forzato, Conti torna in pista con un nuovo programma per l’estate in onda su Rai 1, ma lo vedremo anche prima, l’8 maggio per la cerimonia dei David di Donatello. Cerimonia che inevitabilmente sarà condizionata dalle regole imposte dal dpcm del 26 aprile: distanziamento sociale, mascherine.

Carlo Conti nuovo programma su Rai 1: di cosa si tratta?

Ma come sarà il nuovo programma di Conti? Si tratta di una trasmissione di intrattenimento che dovrebbe arrivare a giugno su Rai 1: un format inedito in cui i protagonisti giocheranno con classifiche di ogni tipo (non solo musicali). Tutto nel rispetto delle regole del distanziamento sociale imposte dal governo.

Certamente, si dovrà adeguare anche Conti a non avere pubblico né ospiti, se non a distanza di sicurezza o in collegamento da casa. Quindi a differenza delle altre estati in cui i conduttori o comunque la macchina televisiva in generale, si prendeva la meritata pausa, per l’estate 2020 la tv non si ferma.

La Fase 2 della televisione

La Tv quindi dovrà adattarsi, come tutti, a questa nuova fase che, anche se ha permesso a molte attività di ripartire dovrà attenersi a regole rigide affinchè il contagio da covid – 19 rimanga entro dei parametri non allarmanti.

Quindi in estate non ci saranno le solite lamentele per la sequela di repliche mandate in onda, perché avremo nuove offerte e nuovi programmi anche se con nuove dinamiche.

Anche la tv generalista, è ripartita, lunedì 4 maggio e alcuni programmi sono tornati in onda dopo un lungo stop: L’Eredità, Vieni da Me, La Prova del Cuoco. Naturalmente la televisione sta lentamente tornando alla “normalità” ma condizionata dalle regole imposte dal governo.