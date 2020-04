I David di Donatello 2020 si terranno nonostante l’emergenze sanitaria Coronavirus. Il riconoscimento che premia il miglior cinema italiano ed internazionale è pronto a regalare al pubblico di Raiuno una serata all’insegna della cultura e dell’arte. Ecco le anticipazioni e le nominations della 65esima edizione che si preannuncia un unicum nel suo genere.

David di Donatello, il Premio ai tempi del Coronavirus

Nessuna cancellazione, i Premi David di Donatello 2020 saranno ugualmente assegnati. Come vi avevamo precedentemente annunciato venerdì 8 maggio 2020 in prima serata su Raiuno potremo assistere alla 65esima edizione che quest’anno, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sarà trasmessi in un’edizione completamente differente.

Padrone di casa ancora una volta Carlo Conti che si troverà a presentare un’edizione da remoto, visto che il conduttore sarà da solo in studio intento a dialogare tramite collegamento web con i vari attori e registi in lizza per vincere il prestigiosissimo riconoscimento italiano. Nonostante la tragica situazione che l’Italia e il resto del mondo sta vivendo a causa di questa terribile pandemia, Raiuno ha pensato bene di regalare ai telespettatori una lunga serata all’insegna del grande cinema italiano che sta vivendo un momento davvero difficilissimo.

L’edizione 2020 dei David di Donatello sarà a porte chiuse: Carlo Conti, infatti, in solitaria dallo studio si collegherà con i candidati delle varie nominations che si mostreranno in video dalle proprie case. Un’edizione unica nel suo genere e ci auguriamo irripetibile che quest’anno renderà omaggio a due giganti del cinema italiano: Alberto Sordi e Federico Fellini, che quest’anno ha celebrato i 100 anni dalla nascita..

David di Donatello 2020, tutte le nominations

Ecco le nomination della 65esima edizione dei Premi David di Donatello suddivisi per categorie:

Miglior film

Il Primo Re di Matteo Rovere

Il Traditore di Marco Bellocchio

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Martin Eden di Pietro Marcello

Pinocchio di Matteo Garrone

Miglior regista

Matteo Rovere per “Il Primo Re”

Marco Bellocchio per “Il traditiore”

Claudio Giovannesi per “La paranza dei bambini”

Pietro Marcello per “Martin Eden”

Matteo Garrone per “Pinocchio”

Miglior regista esordiente

Igort per “5 è il numero perfetto”

Phaim Bhuiyam per “Bangla”

Leonardo D’Agostini per “Il campione”

Marco d’Amore per “L’immortale”

Carlo Sironi per “Sole”

Miglior sceneggiatura originale

Bangla di Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli

Il primo re di Filippo Gravino, Francesca Maniero, Matteo Rovere

Il traditore di Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

La dea fortuna di Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek

Ricordi? di Valerio Mieli

Miglior sceneggiatura non originale

Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, Ippolita Di MAjo

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti

La paranza dei bambini di Maurizio Braucci, Roberto Saviono, Claudio Giovannesi

Martin Eden di Maurizio Braucci, Pietro Marcello

Pinocchio di Matteo Garrone, Massimo Ceccherini

Miglior attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per “I villeggianti”

Jasmine Trinca per “La dea fortuna”

Isabella Ragonese per “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Linda Caridi per “Ricordi?”

Lunetta Savino per “Rosa”

Valeria Golino per “Tutto il mio folle amore”

Miglior attore protagonista

Toni Servillo per “5 è il numero perfetto”

Alessandro Borghi per “Il primo re”

Francesco Di Leva per “Il sindaco del rione Sanità”

Pierfrancesco Favino per “Il traditore”

Luca Marinelli per “Martin Eden”

Miglior attrice non protagonista

Valeria Golino per “5 è il numero perfetto”

Anna Ferzetti per “Domani è un altro giorno”

Tania Garribba per “Il primo re”

Maria Amato per “Il traditore”

Alida Baldari di Calabria per “Pinocchio”

Miglior attore non protagonista

Carlo Buccirosso per “5 è il numero perfetto”

Stefano Accorsi per “Il campione”

Fabrizio Ferracane per “Il traditore”

Luigi Lo Cascio per “Il traditore”

Roberto Benigni “Pinocchio”

David di Donatello 2020, i primi vincitori

Due sono già i vincitori annunciati dei Premi David di Donatello 2020. Si tratta del film Premio Oscar “Parasite” che ha trionfato nella categoria “miglior film straniero”, mentre “Inverno” di Giulio Mastromauro ha vinto il Premio come miglior corto.