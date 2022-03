“Top Gun: Maverick” è il sequel del mitico Top Gun, film campione d’incassi degli anni Ottanta che ha lanciato nell’olimpo dorato di Hollywood il bellissimo Tom Cruise. A 30 anni di distanza dall’uscita del primo film, ecco che sta per uscire nelle sale cinematografiche il sequel. Di cosa si tratta? Scopriamolo assieme.

Top Gun: Maverick, in uscita nella sale: ecco il trailer finale e la data di rilascio al cinema

Ci siamo: l’attesa è finita! È uscito il trailer finale di Top Gun: Maverick al tempo stesso la data di rilascio al cinema! Segnate in agenda la seguente data: il 27 maggio 2022 (Negli Stati Uniti) giorno di uscita del sequel del mitico film degli anni Ottanta che abbiamo amato non solo per la storia raccontata ma anche per il tema musicale dei Berlin, “Take My Breath Away”. Top Gun è stato un film non solo campione di incassi, ma ha fatto sognare un’intera generazione. Un sexy e avvenente Pete “Maverick” Mitchell interpretato da Cruise, assieme ai suoi compagni di avventura hanno regalato emozioni indimenticabili.

A giudicare dal Trailer di Top Gun Maverick l’adrenalina è sempre al centro del racconto e oltre a Tom Cruise, ci sarà nel cast anche Val Kilmer, sempre nel ruolo di “Iceman” Kazansky!

“Top Gun: Maverick”: la trama e il cast

Il racconto prosegue da dove si è interrotto nel primo Top Gun dove il tenente Pete “Maverick” Mitchell, un giovane aviatore della marina entra a far parte della prestigiosa scuola Top Gun. Con lui, compagno di mille avventure, il navigatore Nick “Goose” Bradshaw che però durante una missione perde la vita. A distanza di 30 anni, il tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è ancora in servizio. Evita la promozione per non perdere la possibilità di volare. Il suo compito è quello di collaudare nuovi aerei e nel sequel è chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta.

Tra questi piloti, incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia “Rooster”, che è il figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”, che come sappiamo perde la vita nel primo Top Gun.

Maverick dovrà quindi affrontare una nuova missione, segretissima e molto importante non facendosi risucchiare dai fantasmi del passato. Non solo il pilota Maverick ma anche l’uomo, dovrà fare i conti con le proprie paure cercando di portare a termine la missione che richiede molti sforzi e sacrifici.

Il film è distribuito da Paramount e, sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche già nel 2020. Ma come sappiamo tutti, la Pandemia da covid -19 ha rallentato il tutto. Il cast e i personaggi del film sono i seguenti:

Tom Cruise Pete – “Maverick” Mitchell

Miles Teller Miles – Teller Bradley ‘Rooster’ Bradshaw

Jennifer Connelly – Penny Benjamin

Jon Hamm – Hamm Cyclone

Glen Powell – Hangman

Lewis Pullman – Bob

Charles Parnell – Warlock

Bashir Salahuddin – Coleman

Monica Barbaro – Phoenix

Jay Ellis – Payback

Danny Ramirez – Fanboy

Greg Tarzan Davis – Coyote

Ed Harris – Ammiraglio

Val Kilmer – Tom “Iceman” Kazinsky

Jean Louisa Kelly – Carole Bradshaw

Manny Jacinto – Fritz

Chelsea Harris – Angela Burke

Lyliana Wray – Amelia Benjamin

Peter Mark Kendall – Simon.

La regia è stata affidata a Joseph Kosinski mentre le musiche sono state curate da Hans Zimmer, Harold Faltermeyer.