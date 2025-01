Il 2024 è stato l’anno di Tony Effe, e il successo del suo secondo album da solista ne è la dimostrazione più concreta. Uscito il 15 marzo, ICON – certificato Quadruplo Disco di Platino – è risultato essere l’album più venduto dell’anno nella classifica FIMI/GfK, consacrando Tony come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana.

Il disco più ascoltato del 2024 è quello di Tony Effe

Con oltre 4 miliardi di streaming, 22 Dischi di Platino e 3 Dischi d’Oro, ICON rappresenta un punto di svolta nella sua carriera da solista. Questo album non è solo un progetto musicale, ma un viaggio che cattura l’essenza di Tony Effe e consolida il suo impatto sulla scena musicale italiana. Il disco si distingue per la sua versatilità, abbracciando una vasta gamma di stili e sonorità. Le collaborazioni con artisti di spicco come Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Capo Plaza, Ghali, Bresh, Tedua, Side Baby, Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma, Takagi & Ketra, e Gaia aggiungono un ulteriore livello di profondità e varietà al progetto.

ICON rappresenta l’evoluzione artistica di Tony Effe, nato da un lungo lavoro in studio e alimentato dalla sua passione per la musica. L’ultima hit, Pezzi da 100, uscita il 10 dicembre, è il frutto di una nuova collaborazione con Kid Yugi, che continua a dimostrare la sua capacità di innovare e contaminarsi musicalmente.

Tony Effe ha chiuso l’anno in grande stile con CAPODANNO DA TONY, un evento straordinario che ha radunato migliaia di fan per accogliere il nuovo anno insieme, devolvendo l’intero ricavato (al netto di IVA e SIAE) alla Croce Rossa di Roma per sostenere progetti educativi dedicati ai giovani.

Il 2024 ha visto anche il successo dell’ICON TOUR – prodotto da Vivo Concerti –, che ha registrato due spettacolari sold out nei più importanti palazzetti italiani: il 5 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Un anno che ha segnato l’apice della sua carriera, con momenti indimenticabili che rafforzano la sua posizione di leader nella musica italiana.