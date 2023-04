Toni Servillo si è sentito male a Parigi sul palcoscenico del Teatro dell’Odéon dove era impegnato a portare in scena “Le voci di Dante”. Un lieve malore per l’attore e regista teatrale che è stato prontamente accompagnato in ospedale per dei controlli. Come sta ora?

Toni Servillo malore a Parigi durante “Le voci di Dante”

Un lieve malore per Toni Servillo a Parigi. L’attore e regista teatrale si trovata a Parigi sulla scena del Teatro dell’Odéon con l’opera «Le voci di Dante» quando si è sentito male. Stando a quanto raccontato da alcuni spettatori, l’attore mezz’ora dopo l’inizio dello spettacolo si è accasciato sul palcoscenico e durante la caduta si è graffiato un orecchio.

Un malore passeggero per l’attore 64enne rimasto sempre cosciente al punto da voler anche proseguire lo spettacolo. Per motivi precauzionali però lo spettacolo è stato interrotto visto che l’attore è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli di routine.

La notizia del malore di Servillo è diventata subito virale sui social e su tutti i quotidiani dopo che alcuni presenti alla serata hanno comunicato quanto successo. Ma come sta ora l’attore del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino? Stando ad alcune voci, l’attore e regista non è grave.

