Dopo l’esperienza vissuta assieme ad Amici, Tommy Dali e NDG hanno deciso di collaborare insieme. Dal 19 maggio sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali il loro singolo Miss. Il brano nasce a partire da un sentimento forte come l’amore che però nasconde un aspetto distruttivo.

Intervista a Tommy Dali e NDG

Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato alla round table organizzata assieme ad alcuni giornalisti e in questa occasione abbiamo avuto modo di chiacchierare con gli artisti. In merito alla loro collaborazione, Tommy Dali ha dichiarato: “Avevo fatto sentire a Nicolò questo brano quando eravamo in casetta ad Amici e ci eravamo ripromessi di tornare a lavorarci insieme quando saremmo usciti dal talent. E così è stato. Ci abbiamo lavorato in un giorno intero in studio di registrazione ed è venuto fuori un bel lavoro”.

Un brano fortemente autobiografico come ha raccontato NDG: “E’ una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Tommy Dali e NDG se Maria De Filippi abbia avuto modo di ascoltare il loro pezzo: “Finora non c’è stato modo di far sentire a Maria il brano in quanto il programma è finito da pochi giorni e lei ha lavorato tantissimo. Appena la rivedremo le chiederemo però cosa pensa del brano”.

Ripercorrendo invece i momenti più belli e quelli più complicati nella scuola, Tommy Dali ci ha rivelato: “Quando sono entrato nella scuola ricordo che ho subito chiamato mio padre a cui sono molto legato. Venivo da un momento complicato della mia vita e l’ingresso nella scuola ha segnato la mia rinascita. Tra i momenti difficili ricordo quando io e NDG siamo rimasti a prepararci da soli in studio dopo che avevamo ricevuto un provvedimento”.

NDG invece ammette: “Entrare nella scuola e ottenere la maglia del serale è stata una bella soddisfazione. In quel momento ho avuto un pianto liberatorio perché mi sono venuti in mente alcuni flashback della mia seppur ancora breve carriera. Il momento più brutto invece è coinciso con la visita dei mie genitori. Non li vedevo da tanto tempo e vederli di fronte al plexiglass mi ha commosso”.

In conclusione abbiamo chiesto ad entrambi un commento sulla vittoria di Mattia Zenzola. Per NDG non si è trattata di una vittoria inaspettata: “Mi aspettavo che arrivasse fino alla fine perché ha tanto pubblico che lo segue e gli vuole bene. Io e Tommy tifavamo per Wax perché siamo molto legati a lui e c’è un’amicizia forte. Mattia si è meritato di vincere”.

Tommy condivide le sue parole: “Mattia si meritava di vincere. E’ l’esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi. Solo stima e rispetto”. Durante questa edizione di Amici, Tommy Dali e NDG hanno ricevuto spesso sonore bacchettate da parte dei loro insegnanti. A distanza di tempo però i due ex allievi hanno dichiarato che proprio i rimproveri sono serviti a farli crescere: “Lorella ha sempre creduto in me e il fatto di averla portata all’esasperazione mi ha fatto capire che stavo sbagliando qualcosa”, ha rivelato NDG. Gli ex allievi si sono poi soffermati a parlare di Maria De Filippi che loro considerano una seconda madre. Tommy Dali ha dichiarato: “A colpirmi di lei è stata il modo sincero in cui dice le cose. All’inizio avevo reagito male a quello che mi aveva detto ma poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda”.

NDG rivela: “Maria mi ha fatto aprire gli occhi in tante situazioni. Da venti anni lei continua a investire e a credere nei giovani dandogli una vetrina importante per potersi esprimere e coltivare il loro talento”.