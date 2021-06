Tommaso Zorzi, un ragazzo che fa bene alla tv

Si è conclusa un’altra edizione dell’Isola dei famosi, un’edizione che ci ha regalato delle belle sorprese e non parliamo solamente dei concorrenti. Le dinamiche del gioco le conosciamo, le strategie ci sono sempre state e i litigi non sono mai mancati, così come i momenti esilaranti per gli amanti del trash. C’è però una sorpresa che ci ha colpiti in particolare e, scusate la banalità, vogliamo parlarne: Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, non è solo il vincitore del Grande Fratello Vip

Tommaso, per chi frequentava i social network, era già un volto molto conosciuto, ancor prima di vincere il Grande Fratello VIP (lo avevamo visto in “Riccanza”, “Dance Dance Dance”, “Pechino Express” oltre ad aver lanciato l’app di moda “FlashTime” e la linea di accessori “ArtistoPop”) eppure per noi resta una bella scoperta.

Sì, perché è facile cadere nel tranello delle apparenze, è automatico pensare al classico figlio di papà che diventa famoso grazie alle spintarelle. Oltre ai disfattisti poi, c’era la schiera degli scettici. Quelli che “Sì ok, bravo, ma fare l’opinionista all’Isola è rischioso, non è per lui“, ma è bastata una sola puntata per far ricredere tutti.

Tommaso Zorzi non buca lo schermo, lo fa esplodere, sembra essere nato apposta per stare in tv. Il suo habitat naturale è lo studio televisivo, qualunque esso sia. Lui troverà sempre il modo per emergere, senza presunzione, ma facendo sentire in modo vibrante la sua presenza. Tommaso sa ridere e far ridere, sa essere pungente quando serve, serio quando richiesto, rispettoso sempre.

È il classico ragazzo simpatico che nei corridoi del liceo si incontrava e, senza che tu lo conoscessi bene, ti salutava comunque con un sorriso e ti faceva cominciare bene la giornata. Ecco, per noi Tommaso Zorzi è questo. Ed è venuto fuori in tutta la sua autenticità, perché ha trattato lo studio televisivo come il corridoio della sua scuola e la telecamera come un amico. Tutto qui? Qualcuno si chiederà: “Ok, ma questo non significa mica avere talento?”.

E invece sì! Perché questo ragazzo di 26 anni di talento ne ha da vendere. Attenzione a non confondere la gavetta col talento, perché se è vero che il talento senza studio non porta lontano, è anche vero che solo lo studio senza le capacità non basta. Tommaso lo sa, sa bene quanto dovrà ancora sudare e che, adesso, tutto sembra essere un sogno dal quale non vuole essere svegliato. Il rischio di essere un fuoco di paglia come tanti prima di lui è una possibilità che le sue ambizioni vogliono scansare, ma che soprattutto i suoi piedi per terra sanno come evitare.

La consapevolezza di Tommaso Zorzi che bisogna fare la gavetta

“Sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta; non esiste una scuola che ti insegna a fare tv, impari solo facendola. Sto lavorando per poi un giorno arrivare a condurre il mio programma, ma la carriera televisiva si costruisce più con i ‘no’ che con i ‘sì'”, aveva dichiarato qualche giorno fa a R101. Dichiarazioni lucide di chi sa il fatto suo e ha tutte le carte in regola per diventare un personaggio e non una comparsa della tv italiana.

Intanto personaggio lo è già, anzi il personaggio rivelazione dell’anno secondo i TV Talk Awards 2021. La verità è che non poteva essere altrimenti, perché un ragazzo così o lo si ama o lo si vuole odiare per forza, è impossibile non volergli bene. Qualcuno crede che lo spingano molto in tv per farlo comparire ovunque? Beh, fanno bene. Perché ragazzi come lui fanno bene ai programmi in cui presenziano.

Bravo Tommaso, continua così perché arrivare in alto può essere semplice, restarci è un’impresa, ma con la giusta testa tutto si può. E tu puoi.