Tommaso Zorzi vince il Tv Talk Awards come personaggio rivelazione dell’anno 2021 per il pubblico. Il prestigioso riconoscimento arriva a pochi mesi di distanza dal premio vinto all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La carriera dell’influencer milanese, oggi impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi, è in continua crescita. Come lui stesso ha annunciato, per la prossima stagione televisiva sono in cantiere molti progetti. Proprio ieri Zorzi ospite di Maurizio Costanzo a R101 aveva parlato della sua gavetta e dell’importanza di dire qualche No ad alcuni progetti.

Tommaso Zorzi personaggio televisivo dell’anno: gli altri candidati

Nel corso della trasmissione Tv Talk andata in onda oggi 29 maggio su Rai 3, sono stati assegnati i premi televisivi Tv Talk Awards 2021. Nella categoria personaggio rivelazione dell’anno insieme a Tommaso Zorzi, erano presenti: Valerio Lundini, conduttore del programma “Una pezza di Lundini” in onda su Rai 2, e Matilda De Angelis, attrice protagonista della fiction Leonardo e co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021.

Tutti i premiati ai Tv Talk Awards 2021

CATEGORIA: “Novità – programma di informazione”

Oggi è un altro giorno (Vincitore per la Stampa e per il pubblico)

Sette storie

Titolo V

CATEGORIA: “Novità – Fiction”

Anna

Il Commissario Ricciardi (Vincitore per il pubblico)

Lolita Lobosco

Mina Settembre (Vincitore per la Stampa)

CATEGORIA: “Novità programmi di Intrattenimento”

Via dei Matti numero 0

Una Pezza di Lundini (Vincitore per il pubblico)

LOL chi ride è fuori (Vincitore per la Stampa)

CATEGORIA: “Personaggio rivelazione dell’anno”

Tommaso Zorzi (Vincitore per il pubblico)

Valerio Lundini (Vincitore per la Stampa)

Matilda De Angelis

Il successo di Zorzi

Tommaso Zorzi dopo il bellissimo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, quella della Grande Fratello Vip, ha saputo conquistare non solo l’affetto del pubblico, ma anche quello di personaggi del mondo dello spettacolo come il grande conduttore e giornalista Maurizio Costanzo e la conduttrice Maria De Filippi.

Proprio la De Filippi, durante la permanenza di Zorzi all’interno della casa del GFVIP ebbe parole di apprezzamento verso l’influencer milanese. Tommaso Zorzi oltre al grande pubblico, grazie alla sua ironia e ad un talento innato, ha conquistato un suo spazio in quel di Mediaset. Per lui infatti, le porte della tv sembrano ormai spalancate.

Tommaso Zorzi: è lui il più grande spettacolo dopo il GFVIP

Una padronanza del palco che non conosce eguali quella di Tommaso Zorzi, messa in campo grazie al suo GF Late Show. Un programma dove Tommaso ha messo tutto se stesso e che un giorno speriamo possa diventare un format televisivo da vedere in tv.